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الإشراف العام
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رياضة

انا مصدوم.. وائل القباني ينتقد إدارة الزمالك ويفجر تساؤلات بشأن مصير أموال النادي

الزمالك
الزمالك
محمد بدران

أثارت طريقة إدارة نادي الزمالك والأزمات المالية التي يمر بها النادي حالة من الجدل، بعد التصريحات التي أدلى بها عبدالواحد السيد ووائل القباني خلال ظهورهما ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر قناة MBC مصر، حيث وجها انتقادات لواقع النادي الإداري والمالي، وتساءلا عن مصير الأموال وآلية اتخاذ القرارات داخل القلعة البيضاء.

وتحدث عبدالواحد السيد عن تطورات ملف شركات كرة القدم، موضحًا أن الفكرة طُرحت عام 2017 خلال فترة تولي خالد عبدالعزيز وزارة الشباب والرياضة، وكان القانون وقتها ينص على ضرورة امتلاك النادي النسبة الأكبر في الشركة، وهو ما اعتبره أمرًا منطقيًا.

وأضاف أن عدم وجود عضو أساسي من مجلس إدارة النادي داخل شركة الكرة كان شرطًا حتميًا، مشيرًا إلى أن دخول أعضاء مجلس الإدارة في الشركة قد يؤدي إلى إهدار استقلاليتها وتحويلها إلى امتداد لمجلس الإدارة بدلًا من أن تكون كيانًا مستقلًا.

وتطرق إلى التعديلات التي شهدها الملف عام 2025، موضحًا أن الهدف الأساسي منها كان دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الجماهيرية، وهو ما استدعى تغيير بعض القواعد القانونية المنظمة لشركات كرة القدم.

وائل القباني ينتقد إدارة الزمالك

من جانبه، أعرب وائل القباني عن صدمته من الأوضاع داخل نادي الزمالك، متسائلًا عن الطريقة التي يُدار بها كيان بحجم القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الحديث عن الأزمات والمشكلات لا يستهدف الإساءة للنادي، وإنما يأتي بدافع الحرص عليه، خاصة أن المتحدثين من أبناء النادي.

وقال القباني إن هناك تساؤلات عديدة بشأن الأموال التي تخرج من النادي والجهات التي تذهب إليها، وكذلك الأموال التي تختفي ثم تعود مرة أخرى، رغم معاناة الزمالك من أزمة مالية كبيرة، متسائلًا عن النظام الذي تعمل به الإدارة في ظل هذه الأوضاع.

وأضاف أن البعض يغضب عندما يتم الحديث عن الأزمات التي يمر بها الزمالك على الهواء، رغم أن هذه المشكلات أصبحت معروفة، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق من يدير النادي، وليس على من يتحدث عن المشكلات ويطالب بإيجاد حلول لها.

وتساءل القباني عن أسباب اتجاه مجلس الإدارة إلى تأسيس شركة كرة قدم في ظل وجود مديونيات وأزمات مالية، قائلًا إن الإدارة كان عليها التعامل مع هذه الملفات منذ البداية، بدلًا من الوصول إلى الوضع الحالي.

وشدد على أن السؤال الأهم هو ما إذا كان تأسيس شركة الكرة يستهدف مصلحة الزمالك أم يخدم مصالح أشخاص بعينهم، مؤكدًا أن النادي يحتاج إلى مسؤولين يعملون من أجله على المدى البعيد، وليس لتحقيق مكاسب أو أهداف قصيرة الأجل.

مهيب عبدالهادي يتساءل عن عودة بعض المرشحين للانتخابات

وفي السياق ذاته، أبدى الإعلامي مهيب عبدالهادي اندهاشه من وجود أشخاص ينوون الترشح مجددًا لانتخابات نادي الزمالك، رغم الأزمات التي يمر بها النادي، متسائلًا عن الأسباب التي تدفعهم إلى خوض التجربة مرة أخرى، وما الذي قدموه للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

عبدالواحد السيد يتحدث عن دور الجمعية العمومية

وعلق عبدالواحد السيد على مسألة الترشح لانتخابات الزمالك، مؤكدًا أن من حق أي شخص التقدم للترشح، لكن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الجمعية العمومية، التي يجب أن تقيّم أداء المرشحين وما قدموه للنادي.

وأوضح أن الجمعية العمومية عليها النظر إلى ما إذا كان المرشحون قد نجحوا في حل مشكلات الزمالك أم لا، وما إذا كانت الأوضاع داخل النادي قد شهدت تطورًا حقيقيًا خلال فترة توليهم المسؤولية، مشددًا على أهمية دور أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يتولى إدارة القلعة البيضاء.

إدارة نادي الزمالك ووائل القباني عبدالواحد السيد وزارة الشباب والرياضة الزمالك

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