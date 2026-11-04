حسين لبيب لن يترشح مجددًا.. الكشف عن قائمة الراغبين في خوض انتخابات الزمالك



كشفت الإعلامية سهام صالح، عن تفاصيل جديدة بشأن ملف تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك، وموقف عدد من رموز النادي وأعضاء الجمعية العمومية من مقترح مجلس الإدارة الحالي، إلى جانب الأسماء التي تنوي خوض الانتخابات المقبلة، والمقرر إقامتها بعد نحو عام.

وقالت سهام صالح خلال حديثها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON، إن الحديث عن دخول مستثمر إلى شركة الكرة بالزمالك كان قد أُثير خلال الأيام الماضية، قبل أن تتكشف لها معلومات تفيد بعدم وجود أي عروض رسمية من مستثمرين، سواء مصريين أو أجانب، للدخول في الشركة والاستثمار في فريق كرة القدم.

وأوضحت أن التحركات التي جرت في هذا الملف اقتصرت على محاولات فردية من جانب عضوين بمجلس الإدارة، هما هشام نصر، نائب رئيس النادي، وحسام المندوه، أمين الصندوق، مشيرة إلى عدم وجود عروض استثمارية فعلية من أطراف أخرى وفقًا للمعلومات التي عرضتها.

وتساءلت عن أسباب تمسك مجلس الإدارة بعقد جمعية عمومية يوم 8 ديسمبر المقبل للحصول على موافقة الأعضاء على مقترح تكون فيه حصة الزمالك أقل من حصة المستثمر، رغم عدم وجود مستثمر تقدم بعرض رسمي أو اشترط الحصول على الأغلبية في شركة الكرة.

وأضافت أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو ترك ملف شركة الكرة للمجلس الجديد، الذي سيتم انتخابه بعد نحو عام، بدلًا من اتخاذ قرارات في هذا الملف خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي.

رموز الزمالك يرفضون مقترح شركة الكرة

وكشفت سهام صالح عن عقد اجتماع بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية ورموز نادي الزمالك، في الخامسة مساءً، لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن شركة كرة القدم، موضحة أن الحاضرين اتفقوا على رفض أن تكون حصة النادي في الشركة أقل من حصة المستثمرين.

كما أشارت إلى اجتماع آخر عُقد في الثامنة مساءً بمنزل فاروق جعفر، بحضور عدد من نجوم الزمالك السابقين، من بينهم حلمي طولان، وهشام يكن، وأسامة نبيه، ومحمد صلاح، ومحمود الخواجة، وأيمن يونس، إلى جانب عدد آخر من رموز النادي.

وأكدت أن الحاضرين أعلنوا رفضهم لمقترح مجلس الإدارة الحالي، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن الخطوة التي ينبغي اتخاذها للتعبير عن هذا الرفض.

وأوضحت أن أيمن يونس طرح فكرة توجه نجوم الزمالك السابقين إلى وزارة الشباب والرياضة لتقديم اعتراض على مقترح مجلس الإدارة، إلا أن فاروق جعفر رفض هذا التوجه، معتبرًا أن المجلس الحالي يتبقى في مدته نحو عام واحد، وأن تأسيس شركة الكرة كان من المفترض أن يبدأ قبل ذلك بسنوات.

وأضافت أن فاروق جعفر رأى أن التغيير يجب أن يأتي من داخل أبناء النادي ورموزه، وأن يكون لهم دور في التعامل مع الملف، بينما لم يلق هذا الطرح قبولًا لدى أيمن يونس، الذي رأى إمكانية اتخاذ خطوة قبل التوجه إلى الوزارة.

سهام صالح تكشف أسماء أعضاء مجلس الزمالك الراغبين في خوض الانتخابات

وفي سياق آخر، كشفت سهام صالح عن أسماء أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالي الذين ينوون خوض الانتخابات المقبلة، والأسماء التي لا ترغب في تكرار التجربة مرة أخرى.

وأوضحت أن حسين لبيب، وهاني شكري، وهاني برزي، ونيرة الأحمر، وحسين السيد، وعمرو أدهم، لا ينوون الترشح مجددًا في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أشارت إلى أن هشام نصر، وحسام المندوه، وأحمد سليمان، ورامي نصوحي، ومحمد طارق، ينوون خوض الانتخابات المقبلة والاستمرار في العمل داخل مجلس إدارة النادي.

وأضافت أن أحمد خالد حسنين لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن بشأن الترشح من عدمه.

واختتمت سهام صالح حديثها بالتأكيد على أن المهمة المقبلة داخل نادي الزمالك ستكون كبيرة، في ظل الملفات والأزمات التي تنتظر المجلس الجديد، مشيرة إلى أن جماهير النادي تنتظر من المرشحين الوفاء بوعودهم والعمل على تحقيق تطلعاتها.