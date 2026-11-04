بسبب 1500جنيه سلف.. التحقيق في نشوب مشاجرة بين 3 عمال داخل مصنع ملابس بالوراق

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في نشوب مشاجرة بين 3 عمال داخل مصنع ملابس بمنطقة الوراق، وأسفرت عن إصابتهم بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 1500 جنيه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات المشاجرة وتحديد دور كل متهم فيها، كما استمعت إلى أقوال المصابين والمتهمين للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين داخل مصنع ملابس بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاملة تبلغ من العمر 38 عاما وعامل يبلغ 22 عاما من جهة، وعامل آخر يبلغ 24 عاما من جهة ثانية.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلاف مالي، بعدما اقترض العامل الثالث مبلغ 1500 جنيه من العاملة الأولى قبل نحو شهر، وعندما طالبته برد المبلغ أثناء تواجدهما بالمصنع رفض السداد، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، تدخل خلالها العامل الثاني لمناصرة العاملة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة العاملة بكدمات وسحجات، وإصابة العامل الثاني بجرح قطعي في الرأس، فيما أصيب العامل الثالث بكدمات وسحجات متفرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.