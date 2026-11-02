قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق على تعديلات مشروع قانون صندوق تكريم الشهداء من حيث المبدأ
إعادة فتح باب وظائف المعلم المساعد.. الشروط ورابط التقديم
التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات
رئيس برلمانية التجمع: تعديلات قانون صندوق الشهداء تضمن استمرار حصول المستحقين على حقوقهم
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تغريم مرشح لمجلس النواب 5 آلاف جنيه أهان رئيس لجنة واتهمه بالتزوير

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

غرمت محكمة جنايات الجيزة، محامي (مرشح سابق لمجلس النواب) 5 آلاف جنيه في اتهامه بإهانة رئيس إحدى لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمنطقة الوراق.

وبرأت المحكمة المتهم من تهم السب ونشر الأخبار الكاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أمر الإحالة

 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6794 لسنة 2026جنايات الوراق، والمقيدة برقم 7 كلي شمال الجيزة، أن المتهم محمد. س محامي حر، قذف في حق المجني عليه بأن طعن في أعماله حال كونه ذي صفة نيابية " مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ومكلف بخدمة عامة رئيس اللجنة الفرعية رقم 117 بانتخابات مجلس النواب لعام 2025 بتزوير العملية الإنتخابية وعجز عن إثبات كل فعل أسند إليه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أذاع عمدًا أخبار كاذبة تتعلق بسير العملية الإنتخابية لعام 2025من خلال هاتفه الجوال بأن التقط مقطعين مرتين داخل المقر الإنتخابي حال سير العملية الإنتخابية وللناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم وكان من شأنها تكدير الأمن العامة والحاق الضرر بالمصحلة العامة.

ووجه أمر الإحالة للمتهم تهمة أهان بالقول المجني عليه رئيس اللجنة الفرعية رقم 117 داخل المقر الإنتخابي الكائن لمدرسة الشروق الثانوية بنين بمجمع مدارس الخلايفة والخاص بانتخابات مجلس النواب لعام 2025 أثناء تأدية عمله، بأن ردد له عبارة يكون العملية الإنتخابية مزورة، كيفما أبانت التحقيقات.

واشار أمر الإحالة إلى المتهم أنه استخدم وسائل الترويع والتخويف بقصد التأثير على سلامة سير إجراءات الانتخابات وبلغ من ذلك مقصده بتغطيل سير العملية الإنتخابية لمدة جاوزت الثلاثون دقيقة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم اختلس بطاقات التحقيق الشخصية الخاصة بالناخبين بالمقر الإنتخابي الكائن بمدرسة الشروق الثانوية بين بمجمع مدارس عزبة الخلايفة بقصد تعطيل سير العملية الإنتخابية وتغيير الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

تغريم مرشح لمجلس النواب التزوير محكمة جنايات الجيزة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

ترشيحاتنا

غانا تحذر من تداعيات ظاهرة "النينيو" القوية على الزراعة والمياه والطاقة حتى عام 2027

غانا تحذر من تداعيات ظاهرة "النينيو" القوية على الزراعة والمياه والطاقة حتى عام 2027

تحطم طائرة في أمريكا

سقوط طائرة على حي سكني بالقرب من قصر ترامب في فلوريدا.. ومقتل كل من فيها

متاجر في أوروبا

هجوم إلكتروني يضرب 3 دول أوروبية.. اختراق ثلاجات عشرات السوبر ماركت وإفساد الأطعمة

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد