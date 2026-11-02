تغريم مرشح لمجلس النواب 5 آلاف جنيه أهان رئيس لجنة واتهمه بالتزوير

غرمت محكمة جنايات الجيزة، محامي (مرشح سابق لمجلس النواب) 5 آلاف جنيه في اتهامه بإهانة رئيس إحدى لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمنطقة الوراق.

وبرأت المحكمة المتهم من تهم السب ونشر الأخبار الكاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6794 لسنة 2026جنايات الوراق، والمقيدة برقم 7 كلي شمال الجيزة، أن المتهم محمد. س محامي حر، قذف في حق المجني عليه بأن طعن في أعماله حال كونه ذي صفة نيابية " مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ومكلف بخدمة عامة رئيس اللجنة الفرعية رقم 117 بانتخابات مجلس النواب لعام 2025 بتزوير العملية الإنتخابية وعجز عن إثبات كل فعل أسند إليه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أذاع عمدًا أخبار كاذبة تتعلق بسير العملية الإنتخابية لعام 2025من خلال هاتفه الجوال بأن التقط مقطعين مرتين داخل المقر الإنتخابي حال سير العملية الإنتخابية وللناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم وكان من شأنها تكدير الأمن العامة والحاق الضرر بالمصحلة العامة.

ووجه أمر الإحالة للمتهم تهمة أهان بالقول المجني عليه رئيس اللجنة الفرعية رقم 117 داخل المقر الإنتخابي الكائن لمدرسة الشروق الثانوية بنين بمجمع مدارس الخلايفة والخاص بانتخابات مجلس النواب لعام 2025 أثناء تأدية عمله، بأن ردد له عبارة يكون العملية الإنتخابية مزورة، كيفما أبانت التحقيقات.

واشار أمر الإحالة إلى المتهم أنه استخدم وسائل الترويع والتخويف بقصد التأثير على سلامة سير إجراءات الانتخابات وبلغ من ذلك مقصده بتغطيل سير العملية الإنتخابية لمدة جاوزت الثلاثون دقيقة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم اختلس بطاقات التحقيق الشخصية الخاصة بالناخبين بالمقر الإنتخابي الكائن بمدرسة الشروق الثانوية بين بمجمع مدارس عزبة الخلايفة بقصد تعطيل سير العملية الإنتخابية وتغيير الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.