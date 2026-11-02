الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور

بدأت محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل، نظر ثاني جلسات محاكمة الجدة وشقيقتها وعمة الطفلين، المتهمات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جريمة الكلور"، على خلفية اتهامهن بقتل طفلين عن طريق حقنهما بمادة الكلور السامة، في مدينة الصف بمحافظة الجيزة.

وكانت المحكمة قد قررت، في أولى جلسات المحاكمة المنعقدة يوم 5 أكتوبر الماضي، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، لمناقشة شهود الإثبات.

وطلب دفاع المتهمات استدعاء والدي الطفلين ومجري التحريات، إلى جانب استدعاء الطبيبين الشرعيين ريهام عبد الحكيم ومحمود حسين البهنساوي، لمناقشتهما بشأن ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، فيما ادعى الحاضر عن ورثة الطفلين مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، منضما إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات.

اتهامات وردت بأمر الإحالة

وبحسب أمر الإحالة، تواجه المتهمات «وفاء م.»، و«فاطمة م.»، و«منار م.» اتهامًا بقتل الطفلة الرضيعة «رحمة» عمدًا مع سبق الإصرار، بدعوى أنهن بيتن النية وعقدن العزم على إزهاق روحها، على خلفية خلافات مع والدتها، وذلك خلال شهر مارس 2026 بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمات، وفقًا لما نسب إليهن في التحقيقات، أعددن مخططًا لتنفيذ الجريمة، وجهزن مادة سامة «الكلور» داخل محقن طبي، قبل أن تمسك المتهمتان الثانية والثالثة بالطفلة لشل حركتها ومنعها من الصراخ، بينما تولت المتهمة الأولى حقنها بالمادة المشار إليها.

وأضاف أمر الإحالة أن الحقن تسبب، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وأوراق العلاج، في إصابات وحروق بالأعضاء الداخلية للطفلة، أدت إلى وفاتها، بحسب الاتهامات الواردة في التحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمات أيضًا بقتل شقيق «رحمة»، الذي كان حديث الولادة، عمدًا مع سبق الإصرار، مشيرًا إلى أنهن، وفق الاتهام، اتخذن قرارًا بقتله عقب ولادته، بعدما كانت والدته حاملًا به وقت واقعة مقتل شقيقته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمات، بحسب ما نُسب إليهن، انتظرن ولادة الطفل، ثم نفذن المخطط ذاته، حيث تولت المتهمة الثانية الإمساك به، بينما تولت المتهمة الثالثة مراقبة المكان، في حين قامت المتهمة الأولى، وفق الاتهام، بحقنه بمادة «الكلور» داخل محقن طبي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن عملية الحقن أدت، وفق تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، إلى إصابات داخلية أودت بحياة الطفل، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وتنظر المحكمة القضية في ضوء الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، فيما تواصل هيئة الدفاع تقديم طلباتها ودفوعها خلال جلسات المحاكمة.