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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"تيودور بلهارس" يقدم خدمات طبية مجانية لـ400 حالة في قافلة بالوراق

"تيودور بلهارس" يقدم خدمات طبية مجانية لـ400 حالة في قافلة بالوراق
"تيودور بلهارس" يقدم خدمات طبية مجانية لـ400 حالة في قافلة بالوراق
أ ش أ

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث، قافلة طبية مجانية بمنطقة الوراق، استفاد منها نحو 400 حالة، في إطار جهوده لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض.

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي في تخصصات الجراحة العامة والمسالك البولية وأمراض الكلى والجهاز الهضمي والكبد والتغذية العلاجية، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بالموجات فوق الصوتية، وصرف الأدوية والعلاج بالمجان.

وأسفرت أعمال القافلة عن اكتشاف عدد من الحالات الطارئة في مرحلة مبكرة، وتحويل حالات أخرى إلى مستشفى المعهد لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وجاء تنظيم القافلة تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد عبد العزيز، القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس إدارته، بالتعاون مع مؤسسة «يُمن» بالوراق، ومن خلال لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد، برئاسة الدكتورة إيمان الوكيل، الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات.

كما تضمنت القافلة أنشطة للتوعية الصحية، قدم خلالها فريق متخصص إرشادات للمواطنين بشأن الوقاية من الأمراض واتباع السلوكيات الصحية السليمة.

ومن جانبه،أكد الدكتور أحمد عبد العزيز أن القوافل الطبية تمثل أحد مسارات المسئولية المجتمعية للمعهد، ولا تقتصر أهميتها على تقديم الكشف والفحوصات والأدوية بالمجان، بل تمتد إلى اكتشاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي مبكر وتوجيهها لاستكمال العلاج، بما يسهم في الحد من مخاطر تأخر التشخيص.

وأشار إلى أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية والوصول بها إلى أكبر عدد من المواطنين.

معهد تيودور بلهارس للأبحاث قافلة طبية مجانية بمنطقة الوراق توسيع نطاق الخدمات الطبية الكشف المبكر عن الأمراض

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