قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تهويش.. مدرب منتخب تنس الطاولة المشطوب يكشف كواليس واقعة زينة فاروق
70 هجوما و484 ضحية.. السودان يشكو إثيوبيا لمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي
60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة
سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل
حكم الجلوس على القبر أو الاتِّكاء عليه.. دار الإفتاء تجيب
احذر قبل تحميل ChatGPT وClaude.. تطبيقات مزيفة تخفي مفاجأة مرعبة داخل جهازك
دمرنا قدراتها على تخصيب اليورانيوم.. ترامب يلوح بضربة قاسية ضد إيران
استنفار أمني في فرنسا.. بلاغ عن شاب خطط لتفجير نفسه وسط المتظاهرين
مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب
بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟
ترامب: الحرب على إيران تنتهي قريبا.. وأسعار النفط ثمن ضئيل لضمان أمن العالم
ترامب: روسيا والصين تتجسسان علينا.. وأمريكا ترد بالمثل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حركة تهويش.. مدرب منتخب تنس الطاولة المشطوب يكشف كواليس واقعة زينة فاروق

تنس الطاولة
تنس الطاولة
رباب الهواري

كشف محمد ممتاز، مدرب منتخب تنس الطاولة المشطوب، كواليس واقعة صفع زينة فاروق، والقرار الصادر بشطبه من جانب الاتحاد.


وقال محمد ممتاز، في لقاء عبر برنامج «الماتش» مع الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»: «تم توجيه عدة أسئلة لي خلال التحقيقات، وحكيت تفاصيل الواقعة وقصتي مع زينة فاروق».


وأضاف: «البنت موهوبة منذ صغرها، وتشرفت بأن أكون مدرب فريق أهالي فاقوس. رأيتها في الصالة وعمرها 4 سنوات ونصف، وكانت طفلة شقية، ولمحت موهبتها مبكرًا، وبدأت العمل معها عندما بلغت 5 سنوات».


وتابع: «أعتقد أن زينة فاروق تستطيع تحقيق الأرقام التي حققتها هنا جودة، فقد توجت بالعديد من الألقاب في سن مبكرة، عندما كانت تبلغ 10 سنوات».


وأوضح: «كان من المفترض أن أسافر معها إلى المجر قبل صدور قرار الشطب، لكن اللاعبة اعتذرت عن السفر من دوني، وخلال التحقيقات قالت إنه من الصعب أن يقدم كابتن محمد ممتاز على هذا التصرف».


وأشار إلى أن «مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت واقعة زينة فاروق، لكنني حصلت على دعم كبير من عائلة اللاعبة، ومن عائلة تنس الطاولة بشكل عام».


وأكد: «لم نخسر المباراة التي شهدت الواقعة، بل تعادلنا، وكانت اللاعبة قد وصلت إلى مرحلة من الإرهاق بعد تقديم مباريات قوية للغاية. ومن يريد ضرب طفلة كان سيفعل ذلك بالفعل، لكن كل ما قمت به كان حركة تهويش، ولمست أطراف أصابعي ذقنها».


وأكمل: «هل لو كنت ضربتها كانت ستجلس معي في المدرج؟ اللاعبة فازت في المباراة التالية على لاعبة الصين، وهنأتها، ثم خرجنا لتناول العشاء لاحقًا، لكنني فوجئت بأنني أصبحت طرفًا في صراعات بين أطراف أخرى».


واختتم تصريحاته قائلًا: «تعرضت للتشهير بشكل خاطئ، وهو ما أثر على عملي ومستقبلي وعائلتي».

تنس الطاولة اخبار الرياضة زينة فاروق اخبار التنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

سعر الذهب الان

أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟

يامال

والد لامين يامال يكشف اسم نجله الحقيقي ويوجه رسالة قوية لمنتقديه

اسعار السبائك الذهب اليوم

ربع جرام 1760جنيه.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

أرشيفية

ترامب: قاذفات بي-2 دمرت القدرات النووية الإيرانية.. وطهران لا تدرك حجم ما تعرضت له

الصين

اتفاقية التجارة الحرة المحدثة بين الصين وبيرو تهدف لتعزيز كفاءة التبادل التجاري وفرص الاستثمار

زيلينسكي

زيلينسكي: أوكرانيا لم تتلق بعد دعوة رسمية لحضور قمة مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد