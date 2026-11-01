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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟

سعر الذهب الان
سعر الذهب الان
محمد غالي

تتصدر أسعار الذهب اهتمامات المواطنين والمستثمرين في السوق المصرية، مع استمرار متابعة التغيرات التي تطرأ على قيمة المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز وسائل الادخار والحفاظ على قيمة الأموال.

سعر الذهب

وتختلف الأسعار وفقا لدرجة نقاء الذهب والعيار، إلى جانب التباين بين أسعار البيع والشراء، وهو ما يدفع الراغبين في اقتناء الذهب إلى متابعة أحدث المستويات السعرية قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة وفقا لآخر المستويات المعلنة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سعر البيع 7,030 جنيها، وسعر الشراء 6,970 جنيها.
عيار 21: سعر البيع 6,150 جنيها، وسعر الشراء 6,100 جنيه.
عيار 18: سعر البيع 5,270 جنيها، وسعر الشراء 5,230 جنيها.
عيار 14: سعر البيع 4,100 جنيه، وسعر الشراء 4,065 جنيها.
الجنيه الذهب: سعر البيع 49,200 جنيه، وسعر الشراء 48,800 جنيه.
الأونصة بالجنيه المصري: سعر البيع 218,615 جنيها، وسعر الشراء 216,835 جنيها.
الأونصة بالدولار: 3,875.36 دولار.

سعر الذهب اليوم 

الفرق بين أعيرة الذهب الأكثر تداولا في السوق 

تتباين أسعار الذهب من عيار إلى آخر وفقا لنسبة الذهب الخالص الموجودة في كل جرام، وهو ما يحدد درجة النقاء والقيمة السعرية للمشغولات الذهبية والسبائك.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في السوق، إذ يحظى بإقبال واسع من المواطنين، نظرا لاستخدامه بكثرة في صناعة المشغولات الذهبية، فضلا عن سهولة تداوله عند الشراء وإعادة البيع.

أما عيار 24، فيتميز بارتفاع نسبة نقائه مقارنة ببقية الأعيرة، ولذلك يزداد الإقبال عليه من جانب الراغبين في شراء السبائك الذهبية والاحتفاظ بها باعتبارها وسيلة للادخار والاستثمار طويل الأجل.

وفي المقابل، يحظى عيار 18 باهتمام شريحة من المستهلكين، خاصة الباحثين عن المشغولات الذهبية ذات التصميمات العصرية والموديلات المتنوعة، حيث يوفر مرونة أكبر في تشكيل القطع الذهبية وإنتاج تصميمات مختلفة.

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعبر الأسعار المعلنة للذهب عن قيمة جرام المعدن الخام بحسب العيار، ولا تشمل بالضرورة إجمالي المبلغ الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، إذ تضاف إليها مجموعة من التكاليف الإضافية.

وتشمل هذه التكاليف المصنعية والدمغة، إلى جانب أي رسوم أخرى يحددها التاجر وفقا لنوع المشغولات وطبيعة تصنيعها، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي من محل إلى آخر، حتى في حالة شراء قطع ذهبية متساوية في الوزن والعيار.

وتتحدد قيمة المصنعية وفقا لعدة معايير، أبرزها التصميم ومدى دقة التصنيع والتفاصيل الفنية للقطعة، فضلا عن الشركة المنتجة والعلامة التجارية، حيث ترتفع التكلفة في بعض الموديلات الحديثة والمشغولات ذات التصميمات المعقدة مقارنة بالقطع التقليدية.

ولا تقتصر المصروفات الإضافية على المشغولات فقط، إذ قد تشمل السبائك والجنيهات الذهبية تكاليف مرتبطة بالتصنيع والتغليف والتداول.

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