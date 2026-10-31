أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار24 سجل 7040 جنيه

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المتابعين لحركة الأسواق، في ظل اختلاف تكلفة الشراء بين الأعيرة والمشغولات المتنوعة، واتجاه شريحة من المواطنين إلى متابعة تحركات الذهب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، سواء لأغراض الزينة أو الادخار والاستثمار.

وتتحدد أسعار الذهب في مصر وفقا لمجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل حركة الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن حجم المعروض ومستويات الطلب داخل السوق المحلية، وهو ما يؤدي إلى تغير أسعار الأعيرة بصورة مستمرة.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر

عيار 24 سجل 7040 جنيها للبيع و6995 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 6160 جنيها للبيع و6120 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 5280 جنيها للبيع و5245 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 4105 جنيهات للبيع و4080 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب سجل 49280 جنيها للبيع و48960 جنيها للشراء.

الأوقية بالجنيه المصري سجلت 218970 جنيها للبيع و217545 جنيها للشراء.

الأوقية بالدولار سجلت 3875.36 دولار.

الفرق بين أعيرة الذهب الأكثر تداولا

تختلف قيمة جرام الذهب باختلاف العيار ونسبة نقائه، وهو ما ينعكس على سعر المشغولات والسبائك المتداولة في السوق المصرية.

ويحتل عيار 21 صدارة الأعيرة الأكثر انتشارا بين المواطنين، نظرا لاعتماده بشكل واسع في صناعة المشغولات الذهبية، وارتفاع معدلات الإقبال عليه عند الشراء والبيع.

ويأتي عيار 24 في مقدمة الأعيرة من حيث درجة النقاء، الأمر الذي يجعله خيارا مناسبا للراغبين في اقتناء السبائك الذهبية والاحتفاظ بها بغرض الادخار.

في المقابل، يفضل قطاع من المستهلكين عيار 18 عند شراء المشغولات ذات التصميمات الحديثة، نظرا لتنوع الأشكال والموديلات التي يتم تصنيعها باستخدامه.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعكس أسعار الذهب المعلنة قيمة جرام المعدن الخام وفقا للعيار، لكنها لا تمثل التكلفة النهائية التي يتحملها المشتري عند اقتناء المشغولات من محال الصاغة.

ويضاف إلى سعر الذهب الأساسي قيمة المصنعية والدمغة، إلى جانب رسوم أخرى قد تختلف وفقا لطبيعة القطعة وسياسة كل محل، وهو ما يفسر تفاوت السعر النهائي بين التجار رغم تساوي العيار والوزن.

وتتحدد المصنعية بناء على عدة عوامل، من بينها تصميم المشغولات ودقة تنفيذها وطريقة تصنيعها والعلامة التجارية المنتجة لها، إذ تختلف تكلفتها بين القطع التقليدية والموديلات الحديثة.

أما السبائك والجنيهات الذهبية، فقد تتضمن تكاليف إضافية مرتبطة بالتصنيع والتغليف والتداول، لذلك من الضروري معرفة جميع المصروفات قبل إتمام الشراء، إلى جانب الاستفسار عن آلية إعادة البيع والخصومات التي قد تطبق عند بيع الذهب مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم

ما العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب بمصر؟

تخضع أسعار الذهب في السوق المصرية لتأثير مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، بعضها يرتبط بحركة الأسواق العالمية، والبعض الآخر يتصل بالظروف المحلية ومستويات التداول داخل محال الصاغة.

وتأتي تحركات أوقية الذهب عالميا ضمن أبرز العوامل المؤثرة في الأسعار المحلية، إذ تنعكس الارتفاعات أو التراجعات المسجلة في البورصات العالمية على قيمة المعدن الأصفر في مصر.

كما يرتبط سعر الذهب بسعر صرف الدولار أمام الجنيه، نظرا لأن المعدن الأصفر يجري تسعيره عالميا بالعملة الأمريكية، وبالتالي تؤثر تغيرات سعر الصرف في تكلفة الذهب داخل السوق المحلية.

وتؤدي حركة العرض والطلب دورا أساسيا في تحديد اتجاهات الأسعار، فزيادة الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية ترفع معدلات التداول، بينما قد يؤدي تراجع الطلب أو زيادة المعروض إلى تقليل الضغوط على السوق.

وتتأثر الأسعار أيضا بالتطورات الاقتصادية الدولية ومعدلات التضخم، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن توجهات المستثمرين نحو الذهب باعتباره أحد الملاذات التي يلجأ إليها البعض في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات الأسواق المالية.