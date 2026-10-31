شركة الاتصالات البريطانية «فيرجن ميديا O2» تعتزم تسريح 4 آلاف موظف

تعتزم شركة فيرجن ميديا O2، إحدى أكبر شركات الاتصالات في المملكة المتحدة، تنفيذ برنامج إعادة هيكلة واسع النطاق قد يؤدي إلى الاستغناء عن آلاف الموظفين خلال الأشهر المقبلة، في إطار جهودها لخفض النفقات وتعزيز مركزها المالي وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على إدارة ديون تبلغ نحو 22 مليار جنيه إسترليني.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن مصادر مطلعة أن الشركة، المملوكة بشكل مشترك لشركتي ليبرتي جلوبال وتيليفونيكا الإسبانية، تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لخطة تقشف تستهدف تقليص قاعدة التكاليف. ومن المتوقع الإعلان عن أهداف خفض المصروفات بالتزامن مع نتائج الربع الثالث الأسبوع المقبل، فيما لم تحسم الإدارة العدد النهائي للوظائف التي ستتأثر بالإجراءات.

وبحسب المصادر، قد يصل عدد الوظائف الملغاة إلى نحو 4 آلاف وظيفة من إجمالي قوة عاملة تقدر بنحو 16 ألف موظف. ومن المرجح أن تتركز التخفيضات في الوظائف غير المرتبطة مباشرة بخدمة العملاء، إلى جانب إجراء تغييرات في المناصب القيادية ومراجعة عقود الموردين والمتعاقدين الخارجيين بهدف تحقيق وفورات إضافية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطا مالية متزايدة بعد تراجع أسعار سنداتها خلال الأشهر الماضية، ما أثار قلق المستثمرين بشأن حجم مديونيتها. كما تدرس الشركة توسيع نطاق تغطيتها عبر الاستفادة من شبكة "أوبن ريتش"، مع تقليص الإنفاق الرأسمالي وإبطاء بعض خطط التوسع.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف فيرجن ميديا O2 إلى قائمة شركات الاتصالات البريطانية التي أعلنت خفضا في الوظائف خلال الفترة الأخيرة، ومنها "بي تي" و"فودافون ثري"، في ظل سعي القطاع بأكمله إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ومواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط التنافسية.