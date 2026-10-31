الإسكان تتفقد 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط لدفع معدلات التنفيذ

أجرى المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، جولة تفقدية بمحافظة أسيوط، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جاءت الجولة في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، ودفع معدلات العمل بها.

تفاصيل الجولة

ورافق نائب الوزيرة خلال الجولة المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أحمد شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات.

واستهل المهندس أحمد عمران جولته بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالكلابات بمركز الفتح، بطاقة تصميمية تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، قابلة للتوسع في مرحلتها الثانية لتصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا، ويستهدف المشروع خدمة 13 قرية وتوابعها، تشمل بني زيد، والأكراد، والعصارة، والمعصرة، والفيما، والقصر، وأولاد بدر، والقوطا، وبني طالب، والعطيات القبلية، ودير بصرة، وبصرة، والكلابات، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي لنحو 200 ألف نسمة.

ويضم المشروع منظومة متكاملة تشمل أحواض التهوية والترسيب والتجفيف، ووحدات التشغيل والمباني الملحقة، إلى جانب خط السيب النهائي بطول 6.1 كيلومتر وقطر 900 مم، فضلًا عن شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع اللازمة لخدمة القرى المستهدفة.

ثم انتقل نائب الوزيرة ومرافقوه إلى مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالعطيات البحرية بمركز أبنوب، بطاقة تصميمية تبلغ 40 ألف متر مكعب يوميًا، قابلة للتوسع إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، ويستهدف تقديم خدمات الصرف الصحي لنحو 400 ألف نسمة في 14 قرية وتوابعها، تشمل باقور، والعبادية الشرقية، والعبادية الغربية، وساحل سليم، وشقلقيل، وعرب الشنابلة، وكوم المنصورة، وبني محمديات، وجزيرة بهيج، وبني الحرجة، والعطيات البحرية، ودير شلو، وبني إبراهيم، والقداديح والعوامر «الدير الجبراوي».

ويضم المشروع وحدات المعالجة وأحواض التهوية والترسيب والتركيز والتجفيف، بالإضافة إلى خط السيب النهائي بطول نحو 9.6 كيلومتر، حيث تابع نائب الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال الجارية لاستكمال مكوناته والتجهيزات الفنية اللازمة لدخوله الخدمة.

وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بمركز أبنوب، بطاقة تصميمية تبلغ 31 ألف متر مكعب يوميًا، وتستهدف خدمة نحو 170 ألف نسمة، ويضم المشروع مأخذًا للمياه ووحدات المعالجة وخزانًا أرضيًا بسعة 5600 متر مكعب، ومباني ضخ المياه المرشحة ومنظومات الكيماويات والكلور ومعالجة الروبة، حيث اطلع المهندس أحمد عمران على الموقف التنفيذي للمحطة، ومراحل استكمال الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، والتجهيزات اللازمة لدخولها الخدمة.

وفي مركز ديروط، تفقد نائب الوزيرة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بجنوب غرب ديروط «عواجة»، بطاقة تصميمية تبلغ 40 ألف متر مكعب يوميًا، قابلة للتوسع إلى 80 ألف متر مكعب يوميًا، ويستهدف خدمة 15 قرية بإجمالي نحو 400 ألف نسمة، ويضم وحدات المعالجة بنظام الأحواض المتتابعة (SBR)، وخط سيب نهائي بطول 14 كيلومترًا، حيث تابع الأعمال الجارية بالمشروع، والموقف الخاص باستكمال المعدات والتجهيزات الكهروميكانيكية وخط السيب النهائي.

واختتم المهندس أحمد عمران جولته بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالشمال الغربي بديروط «دشلوط»، بطاقة تصميمية تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا، قابلة للتوسع إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا، ويستهدف خدمة 13 قرية بإجمالي نحو 200 ألف نسمة، ويضم وحدات المعالجة المختلفة وخط سيب نهائي بطول 10.5 كيلومتر، حيث اطلع على الأعمال المتبقية والتجهيزات اللازمة لاستكمال المشروع تمهيدًا لدخوله الخدمة.

وأكد المهندس أحمد عمران أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على الموقف التنفيذي الفعلي للمشروعات، وتحديد التحديات التي تواجه التنفيذ والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد نائب الوزيرة على ضرورة تكثيف العمل بالمواقع، ووضع برامج زمنية واضحة للانتهاء من الأعمال المتبقية، مع المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز.

وأكد المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، مع تكثيف الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، بالتوازي مع الاستعداد لتشغيلها وضمان استدامة خدماتها.

من جانبه، أكد اللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حرص الهيئة على استكمال مشروعات الصرف الصحي بصورة متكاملة، بما يضمن الترابط بين الشبكات ومحطات الرفع والمعالجة، وتحقيق الاستفادة الفعلية من المشروعات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.