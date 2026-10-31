وزيرة الإسكان تؤكد ضرورة تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات بحدائق أكتوبر

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات المشروعات السكنية والتنموية وملفات العمل بمدينة حدائق أكتوبر، تتضمن متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وجهود تطوير الخدمات والمناطق السكنية، وتعزيز الرقابة على أعمال البناء، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

قطاع التنمية والإنشاءات

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي للمشروعات، وفقًا لنتائج جولة المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، التفقدية لمشروعات الإسكان الأخضر بالمرحلة السابعة، ومشروع «810 عمارات»، و«ديارنا»، برفقة المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، حيث تم الوقوف على معدلات التنفيذ، ومراجعة الأعمال الإنشائية والتشطيبات، مع التأكيد على تكثيف العمالة والمعدات، وتسريع وتيرة العمل، والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

ويتضمن المخطط العام لمشروع الإسكان الأخضر تنفيذ 208 عمارات سكنية موزعة على 3 مواقع، حيث تم التأكيد على دفع معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمشروع «810 عمارات» ومشروع «ديارنا»، تابعت وزيرة الإسكان معدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية والتشطيبات، إلى جانب أعمال المرافق والبنية التحتية وتنسيق الموقع العام، كما شملت المتابعة تفقد عدد من الوحدات السكنية بمشروع «810 عمارات» للوقوف على مستوى التنفيذ والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة تلافي الملاحظات والانتهاء من الأعمال المتبقية.

وفي ملف الخدمات الرياضية والترفيهية، استعرضت الوزيرة مستجدات تنفيذ مركز الشباب المتكامل بالمدينة، ضمن نطاق مشروع «810 عمارات»، والمقام على مساحة 18,497 مترًا مربعًا.

ويضم المركز مجموعة متنوعة من المنشآت والأنشطة الرياضية والترفيهية، تشمل حمام سباحة نصف أوليمبي وحمام سباحة للأطفال، وملاعب لكرة السلة وكرة القدم الخماسية والتنس والبادل، إلى جانب شلَّال وبحيرة صناعية ومساحات خضراء ونافورة ومنطقة ألعاب أطفال وساحة للتزلج، فضلًا عن مبانٍ اجتماعية وخدمية وصالة ألعاب رياضية وكافتيريا، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة لسكان المدينة.

وتناول التقرير كذلك جهود تحسين مستوى الخدمات بمنطقة «النخيل 1» (دهشور سابقًا)، حيث تم تكثيف أعمال النظافة والزراعة والصيانة وتنسيق الموقع العام، ومتابعة حالة الشوارع والمحاور الداخلية ومحيط العمارات السكنية والمسطحات الخضراء، إلى جانب التواصل المباشر مع السكان والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، والتوجيه بسرعة التعامل مع المشكلات المطروحة ومتابعة تنفيذ الحلول اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء، استعرض التقرير نتائج الحملات الرقابية بمنطقة جاردينيا (ب)، التي أسفرت عن الإزالة الفورية لدور رابع مخالف بقطعتي أرض، وإيقاف أعمال تشوين مواد بناء تمهيدًا لإنشاء دور مخالف بقطعة أخرى، مع استمرار المرور الميداني ورصد المخالفات والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الانضباط العمراني والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمدة.

وفي الختام، أكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار المتابعة الدورية للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة حدائق أكتوبر، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، وتسريع معدلات الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتوفير بيئة سكنية آمنة وحضارية تلبي احتياجات المواطنين.