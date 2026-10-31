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خلال ساعات.. بدء صرف معاشات نوفمبر 2026 وسط استعدادات مكثفة لتيسير الخدمات على المستفيدين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خلال ساعات.. بدء صرف معاشات نوفمبر 2026 وسط استعدادات مكثفة لتيسير الخدمات على المستفيدين

صرف معاشات نوفمبر 2026
صرف معاشات نوفمبر 2026
خالد يوسف

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف مستحقات ملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن شهر نوفمبر 2026، وذلك اعتباراً من صباح غدٍ الأحد، حيث تأتي هذه الخطوة في توقيت حاسم يلعب فيه الدعم التأميني دوراً محورياً في مساندة الأسر المصرية لمواجهة أعباء المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية، ومع اتخاذ كافة التدابير لتسهيل عمليات الصرف عبر شبكة المنافذ الآلية ومكاتب البريد، يترقب أصحاب المعاشات هذه الدعم المالي لتيسير أمورهم الحياتية بمرونة تامة ودون أي تكدس أو معوقات.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من غدا الأحد 1 نوفمبر، لنحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك من خلال منافذ الصرف المختلفة على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات المستحقين للحصول على مستحقاتهم المالية، بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير المتطلبات الأساسية لأسرهم.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم الشهرية من خلال عدد من المنافذ التي تتيحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل:

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر

-مكاتب البريد المصري.

-فروع البنوك المختلفة.

-ماكينات الصراف الآلي ATM.

-المحافظ الإلكترونية التي تتيح خدمات صرف المعاشات.

كيفية الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــا.

الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 

-اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

-الدخول إلى خدمات صاحب المعاش.

-اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

-الضغط على استعلام للاطلاع على البيانات المتاحة.

زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد طبقت زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تنفيذًا للقرار المعلن بشأن تحسين دخول أصحاب المعاشات، واستفاد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.

زيادة المعاشات الجديدة

خطوات صرف المعاش عن طريق بنك ناصر الاجتماعي

-تقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش إلى بنك ناصر الاجتماعي.

-تجهيز بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

خطوات صرف المعاش 

-تقديم المستندات المطلوبة لإثبات بيانات المستفيد وجهة الصرف.

-استكمال أي أوراق إضافية تطلبها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو البنك.

-انتظار الموافقة على طلب تغيير جهة الصرف.

عدد المستفيدين من زيادة المعاشات

تستفيد نحو 11.5 مليون حالة من أصحاب المعاشات والمستحقين من الزيادة المقررة، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه.

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