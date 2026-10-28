موعد صرف معاشات نوفمبر 2026.. رابط الاستعلام الرسمي

يترقب المستفيدين وأصحاب المعاشات المستحقين، موعد صرف معاشات نوفمبر2026، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لـ صرف معاشات المستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة بآخر زيادة تم تطبيقها رسمياً في يوليو الماضي.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2026



تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 1 نوفمبر 2026، وذلك من خلال منافذ الصرف المختلفة المتاحة للمستفيدين، وفقًا لوسيلة الصرف المسجلة لكل صاحب معاش.

هل توجد زيادة في معاشات نوفمبر؟



ويأتي صرف معاشات نوفمبر بالقيم المقررة بعد تطبيق الزيادة السنوية التي أقرتها الدولة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026، والتي يستفيد منها نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وفقًا للبيانات الواردة بشأن الزيادة.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2026

تتعدد وسائل صرف المعاشات المتاحة للمستفيدين، حيث يمكن الحصول على معاش شهر نوفمبر 2026 بدءًا من يوم 1 نوفمبر، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري.

- منافذ فوري.

- كارت ميزة.

رابط الاستعلام عن معاش شهر نوفمبر 2026

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاستعلام عن بيانات المعاش والرقم التأميني الخاص بهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر الرابط المخصص للخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة.

كيفية الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2026 إلكترونيا

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2. اختيار الخدمة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن بيانات المعاش.

3. إدخال البيانات المطلوبة وفقا للتعليمات الموضحة على الموقع.

4. استكمال خطوات الاستعلام للاطلاع على المعلومات المتاحة بشأن المعاش.

وتساعد الخدمات الإلكترونية المستفيدين على الوصول إلى بياناتهم التأمينية بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة مقار الهيئة في كل مرة، وفقا لنوع الخدمة والبيانات التي يتيحها الموقع.



زيادة الحد الأدنى للمعاشات

كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير المقبل، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويأتي الإعلان في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والحدود التأمينية، بهدف تحسين قيمة المعاشات وربطها بالأجور التأمينية.

الحد الأدنى للمعاش 2080 جنيهاً

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية إلى أن المعاش البالغ 2080 جنيهًا يخص المواطنين الذين أمضوا الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، البالغ 2700 جنيه.

كما شدد على أن منظومة التأمينات الاجتماعية، تقوم على توفير الحماية التأمينية للمواطنين وفقًا للاشتراكات المسددة، موضحًا أن قيمة المعاش المستحق ترتبط بالأجر التأميني للمؤمن عليه ومدة اشتراكه في المنظومة