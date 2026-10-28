استمرار استبعاد هاني وإمام عاشور.. ‏قائمة فريق الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ الخميس 29 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد عدد من العناصر الأساسية، إلى جانب مجموعة من اللاعبين العائدين إلى الحسابات الفنية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعويض التعادل الأخير أمام القناة بنتيجة 3-3.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد، كريم الدبيس، محمد شكري، أحمد عيد.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، أكرم توفيق، عمر الساعي.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، رضا سليم، سفيان بن جديدة، منصف بقرار.

ويدخل الأهلي المواجهة تحت قيادة عموتة، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، ويسعى إلى تحقيق انتصار جديد يعزز موقفه في المنافسة على صدارة المسابقة.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال جاهزية اللاعبين المتاحين، من أجل تجاوز التعادل أمام القناة، والعودة إلى طريق الانتصارات، في ظل أهمية المباراة ضمن مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.