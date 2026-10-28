مران الأهلي| الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة مودرن.. والدبيس ينتظم في التدريبات الجماعية

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لمباراة مودرن سبورت، التي تجمع الفريقين الخميس القادم، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة مودرن سبورت

عاد الفريق لتدريباته على ملعب مختار التتش، بعد أن حصل اللاعبون على راحة أمس الإثنين، عقب الفوز على فريق كيتارا ‏الأوغندي برباعية في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.‏

شهد المران انتظام كريم الدبيس في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة، بينما واصل ‏أقطاي عبد الله تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل من إصابته بآلام في الحوض.‏

خاض اللاعبون مجموعة من التدريبات الاستشفائية والبدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من الفقرات الفنية والتخصصية في ‏ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة القادمة.‏

كان الأهلي قد فاز على كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون مقابل وحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة ‏الكونفدرالية الإفريقية.‏