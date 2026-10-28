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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يتبرع بـ10 ملايين دولار من ماله الخاص لمرقد السيدة زينب والجامع الأموي بدمشق

رئيس الوزراء العراقي يتبرع بـ10 ملايين دولار من ماله الخاص لمرقد السيدة زينب والجامع الأموي بدمشق
رئيس الوزراء العراقي يتبرع بـ10 ملايين دولار من ماله الخاص لمرقد السيدة زينب والجامع الأموي بدمشق
القسم الخارجي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأربعاء، تبرعه بمبلغ 10 ملايين دولار من حسابه الشخصي لدعم احتياجات مرقد السيدة زينب والجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق، بواقع 5 ملايين دولار لكل منهما، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، أن الزيدي زار مرقد السيدة زينب، وأدى مراسم الزيارة والصلاة داخل الصحن، واطلع على معالم المرقد، برفقة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وأوضح البيان أن التبرع المخصص للمرقد يهدف إلى تلبية احتياجاته، فيما خُصصت خمسة ملايين دولار أخرى للجامع الأموي، أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في دمشق.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد زار الجامع الأموي في وقت سابق من اليوم نفسه، وأدى الصلاة في رحابه، واطلع على معالمه التاريخية، كما دوّن كلمة في سجل الزوار عند قبة الخزنة في صحن الجامع، وفقًا لما أورده مكتبه الإعلامي.

وتأتي الزيارة ضمن تحركات لتعزيز العلاقات العراقية السورية، بعد استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع للزيدي والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، في أول زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء العراقي إلى سوريا منذ توليه منصبه.

وتناول التواصل بين بغداد ودمشق في الفترة الماضية ملفات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، إلى جانب القضايا المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتسهيل حركة المواطنين والتبادل التجاري.

وتحمل الزيارة أهمية دينية وثقافية، إلى جانب أبعادها السياسية، في ظل سعي البلدين إلى توسيع مجالات التعاون وإعادة تنشيط العلاقات الثنائية. 

ويعكس الإعلان عن التبرع، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، توجهًا لدعم احتياجات موقعين دينيين وتاريخيين بارزين في العاصمة السورية.

رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي دمشق العاصمة السورية سوريا

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