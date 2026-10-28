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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى اللقاء الجماهيري.. محافظ أسوان يبحث مطالب 56 مواطناً ومواطنة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الجماهيرى الدورى لبحث مطالب وشكاوى 56 مواطن ومواطنة، موجهاً المسؤولين بسرعة دراسة الحالات وإيجاد حلول مناسبة لها وفقاً للقانون والإمكانيات المتاحة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور مدير مديرية التضامن الإجتماعى محمد يوسف ، ومدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين سندس حامد ، حيث إستمع المحافظ إلى مختلف مطالب وشكاوى المواطنين، مكلفاً بإتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية وذوى الإعاقة.

ذوو الإعاقة فى مقدمة الأولويات  

استهل المهندس عمرو لاشين اللقاء ببحث الحالات الخاصة بأبنائه من ذوى الإحتياجات الخاصة ، مؤكداً أهمية تقديم التيسيرات اللازمة لهم وتعزيز فرص دمجهم فى المجتمع، حيث وجه مدير مديرية العمل بدراسة توفير فرص عمل مناسبة لعدد من الحالات ضمن نسبة الـ5% المقررة قانوناً بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم وخبراتهم العملية .

كما وجه المحافظ بدراسة تيسير إجراءات إستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين بما يتيح لهم الإستفادة من الخدمات والمزايا المقررة قانوناً وفقاً لنوع الإعاقة ، مع مراعاة الظروف الإنسانية والإجتماعية لكل حالة .

مساعدات مالية وغذائية عاجلة للأسر المستحقة 

وخلال اللقاء كلف محافظ أسوان مدير مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف مساعدات مالية فورية من مؤسسة التكافل للحالات المستحقة ، إلى جانب توفير ماكينة خياطة من خلال إحدى الجمعيات الأهلية ، وإجراء البحوث الإجتماعية اللازمة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية .

توجيهات بحل مطالب الأهالى فى المراكز والمدن  

وفى سياق متصل وجه محافظ أسوان مسئولى مديريات التربية والتعليم والرى والتنظيم والإدارة والحوكمة ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن أسوان ودراو وإدفو بسرعة دراسة مطالب الأهالى والشكاوى المقدمة منهم ، والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة للطلبات التى تم بحثها خلال اللقاء ، وعدم الإكتفاء بدراستها ، بل العمل على الوصول إلى حلول عملية تحقق الإستجابة المطلوبة ، مع تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الصالح العام .

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