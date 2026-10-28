مهاب التابعي: التكامل بين التطوير العقاري والضيافة الفندقية يعزز جاذبية الاستثمار في السوق المصرية

أكد المهندس مهاب التابعي، الخبير العقارى أن التكامل بين التطوير العقاري والضيافة الفندقية أصبح أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات السكنية في مصر، خاصة مع تزايد الاهتمام بجودة الحياة والخدمات المتكاملة.

وأوضح أنه تم أبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة عالمية للفنادق والمنتجعات، لتقديم خدمات ضيافة وصحة ورفاهية ضمن مشروع سكني وفندقي متكامل بغرب القاهرة، باستثمارات تتجاوز 17 مليار جنيه.

وأشار التابعي إلى أن المشروع يقام على مساحة تقارب 40 فدانًا، باستثمارات سكنية تتجاوز 15 مليار جنيه، وأكثر من ملياري جنيه لمكونات الضيافة، فيما تتخطى الإيرادات السكنية المتوقعة 25 مليار جنيه.

ويضم المشروع فندقين بطاقة إجمالية تقارب 100 غرفة، إلى جانب 400 وحدة سكنية بخدمات فندقية، تشمل خدمات المساعدة الشخصية والتدبير المنزلي والمرافق الصحية والترفيهية.

وأضاف أن المخطط العام يخصص 84% من مساحة المشروع للمسطحات الخضراء والعناصر المائية والمساحات المفتوحة، بما يعزز جودة البيئة السكنية.

وتعكس الشراكة تنامي فرص الاستثمار في المشروعات العقارية المرتبطة بالضيافة والسياحة، بما يدعم تنويع المنتج العقاري المصري وتعزيز جاذبية غرب القاهرة للاستثمارات المحلية والدولية.