منها مكة والمدينة.. الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا أحمر لسكان هذه المناطق

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية تحذيراتها من جديد لعموم المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية أثناء هطول الأمطار وذلك بناءً على التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

إنذار أحمر على 5 مناطق

وأشار المديرية العامة للدفاع المدني إلى صدور إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد، محذرا من حالة مناخية متوقعة تشهد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من المناطق التالية: منطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة حائل ومنطقة المدينة المنورة.

إرشادات السلامة والوقاية

فيما أكد الدفاع المدني - تحت شعار لسلامتك - على أهمية الالتزام بجملة من إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار، وأخذ الحيطة والحذر الشديدَين واتباع جميع الإرشادات والتوجيهات المعلنة عبر القنوات الرسمية والابتعاد التام عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.