أمطار رعدية وبرد ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم، الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع توقع تشكّل ضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

كما أشار التقرير إلى احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض.

حالة البحر الأحمر

ولفت التقرير كذلك إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تتوزع على النحو الآتي:

- الجزء الشمالي: رياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

- الجزء الأوسط: رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

- الجزء الجنوبي: رياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

أما على الخليج العربي، فتتوزع حركة الرياح على النحو الآتي:

- الجزء الشمالي: رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساءً إلى شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

- الجزء الجنوبي: رياح شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.