شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 22 أكتوبر فى القاهرة والمحافظات ، محذرة من تباين حالة الجو بين ساعات النهار والليل ، حيث نشهد أجواء خريفية مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد .



بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر،و استمرار تدفق السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من شمال وشرق الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية.

وحذرت خرائط الطقس اليوم من ظاهرة جوية تضرب البلاد ، وهو تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه السحب يصاحبها فرص لسقوط الأمطار، وخاصة على مناطق دمياط والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء.

كما أشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة .