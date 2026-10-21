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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد البريطانية تصدر تحذيرًا برتقاليًا من فئة خطر على الحياة مع اقتراب العاصفة أوستن

الأرصاد الجوية البريطانية
الأرصاد الجوية البريطانية
أ ش أ

 أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، تحذيراً باللون البرتقالي من فئة "خطر على الحياة" مع اقتراب العاصفة "أوستن"، أول عاصفة مسمّاة في موسم الخريف والشتاء الحالي، وذلك عقب هبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة في أجزاء من جنوب غرب إنجلترا.

وذكرت الأرصاد الجوية أن العاصفة ستجلب أمطارًا غزيرة بعد غد الجمعة، مع توقع حدوث اضطرابات في حركة السفر، حسبما ذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية.

ويسري التحذير البرتقالي بين الساعة الثالثة صباحًا والعاشرة صباحًا يوم الجمعة في مقاطعة كورنوال وديفون وجزر سكيلي وبليموث، حيث ستتطور هبات رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلًا في الساعة، وقد تصل سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة في بعض المناطق المكشوفة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة، في حين ستظل الرياح قوية طوال بقية يوم الجمعة، لكن هبات الرياح ستخف تدريجيًا.

وأضاف المكتب أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي، في حين قد تتعرض بعض المباني لأضرار.

يأتي الخطر على الأرواح بسبب الأمواج العاتية ورواسب الشاطئ التي ستنجرف إلى الطرق الساحلية والواجهات البحرية.

ومن المتوقع أن تنتشر رياح قوية في المناطق الجنوبية من إنجلترا وويلز مساء غد الخميس وحتى يوم الجمعة، مع احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى ما بين 50 و60 ميلاً في الساعة، ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق المكشوفة رياحاً تصل سرعتها إلى 70 ميلاً في الساعة أو أكثر.

وقد صدر تحذير أصفر من هطول أمطار في أجزاء من اسكتلندا في الفترة من الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة حتى الساعة 3 صباحًا يوم السبت.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تظل الأحوال الجوية غير مستقرة حتى الأسبوع المقبل، في حين من المرجح أن يتسبب منخفض جوي في هبوب رياح قوية على المناطق الشمالية من المملكة المتحدة يومي السبت

الأرصاد الجوية البريطانية خطر على الحياة عاصفة أوستن

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