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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وذكرت الهيئة - في بيان- أن الظواهر الجوية المتوقعة تشمل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، خاصة شمال سيناء وبورسعيد وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الهيئة أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية. أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يتعلق بخليج السويس، أشارت الهيئة إلى أن حالته ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الجديدة 30 17

6 اكتوبر 30 17

بنها 29 19

دمنهور 27 18

وادى النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 27 19

المنصورة 28 18

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 18

طنطا 28 18

دمياط 27 20

بورسعيد 26 22

الاسماعيلية 30 18

السويس 29 18

العريش 27 17

رفح 27 16

رأس سدر 31 18

نخل 28 14

كاترين 23 11

الطور 29 19

طابا 27 17

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 31 22

الاسكندرية 27 19

العلمين 26 18

مطروح 25 19

السلوم 28 19

سيوة 27 16

رأس غارب 30 21

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 31 22

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 21

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 30 23

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 29 16

أسيوط 30 15

سوهاج 31 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

الوادى الجديد 32 18

أبوسمبل 32 19

الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد طقس مائل للبرودة شبورة مائية أمطار نشاط للرياح

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