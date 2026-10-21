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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا مائل للبرودة ليلا حتى 27 أكتوبر

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما يميل الطقس إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، وذلك خلال الفترة من الخميس 22 أكتوبر حتى الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البلاد ستشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، خاصة على شمال سيناء وبورسعيد وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من مدن القناة وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، لافتة إلى نشاط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة تتجدد يوم الجمعة 23 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط وجنوب سيناء ومناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، فيما تشهد البلاد اعتبارا من السبت 24 أكتوبر فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من وسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الصحراء الشرقية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، ذكرت شاكر أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان يوم الجمعة 30 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، وتستمر درجات الحرارة عند المعدلات نفسها يوم السبت، قبل أن تنخفض العظمى إلى 29 درجة يومي الأحد والاثنين، ثم تسجل 29 درجة يوم الثلاثاء، مع صغرى تتراوح بين 19 و20 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية تتراوح بين 26 و28 درجة خلال الفترة نفسها، فيما تتراوح الصغرى بين 18 و19 درجة.

وأوضحت أن شمال الصعيد يسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 29 و31 درجة، وصغرى بين 16 و17 درجة، بينما تتراوح العظمى في جنوب الصعيد بين 34 و36 درجة، والصغرى بين 19 و20 درجة.

وأكدت ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة، في ضوء التغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.

لأرصاد الجوية طقس الطقس

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