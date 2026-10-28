تراجع الأسهم الخليجية إثر الهجوم على مصفاة رأس تنورة يثير قلق المستثمرين

شهدت الأسهم الخليجية، تراجعاً في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن أثار هجوم استهدف مصفاة في المملكة العربية السعودية -أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم- قلق المستثمرين، وأعاد إحياء المخاوف من احتمال تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت الفصائل اليمنية، المتحالفة مع إيران، أمس الثلاثاء أنها استهدفت المصفاة - التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ألف برميل يومياً وتُعد الأكبر في المملكة- باستخدام صاروخ باليستي، ولم تؤكد السلطات السعودية وقوع الهجوم بشكل فوري.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية (TASI) بنسبة 1.3%، متأثراً بهبوط سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1.6%، وتراجع سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية" بنسبة 1.3%.

وفي المقابل، ارتفعت عقود خام برنت بمقدار 2.02 دولار، أي بنسبة 1.8%، لتصل إلى 115.90 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، مدفوعةً بتجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر، تراجع سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) بنسبة 2.7%، عقب انخفاض في أرباح الربع الثالث.

وعلى الجانب الآخر، قفز سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بنسبة 7%، بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في أرباحها الفصلية.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق (DFMGI) بنسبة 0.5%، حيث خسر سهم بنك "الإمارات دبي الوطني" -أكبر بنك في الإمارة- 0.9% من قيمته.

أما في أبوظبي، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للسوق (FTFADGI) بنسبة 1%, متأثراً بهبوط سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 4.3%.

وكان المصرف، الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، قد أعلن في الجلسة السابقة عن ارتفاع طفيف في أرباح الربع الثالث. انخفض المؤشر القطري (.QSI) بنسبة 0.2%.