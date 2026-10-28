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سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
خاطر عبادة

رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تصريحات قادة المعارضة بأن نتائج استطلاعات الرأي الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع تشير إلى هزيمة الكتلة المؤيدة لنتنياهو.

وقال “سموتريتش”، في كلمة له أمام أنصاره في المقر الانتخابي لحزبه الصهيونية الدينية "لن ندعكم تحتفلون، إنهم يحتفلون لأنهم يعتقدون أنهم سينجحون في عكس مسار ثورتنا الاستيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، كما أضاف: “لن ينجحوا. سنقيم مستوطنات يهودية في غزة.”

ساعر: الكتلة اليمينية تتمتع بـ"أغلبية يهودية واضحة" 

مع بدء تحول استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكتلته اليمينية، صرح وزير خارجيته جدعون ساعر من حزب الليكود بأن لديهم "أغلبية يهودية واضحة".

وأضاف ساعر في منشور له على موقع X: "والليلة قد بدأت للتو".

نتنياهو يقلب الطاولة على آيزنكوت

في استطلاعها المحدث لنتائج التصويت عند الخروج من مراكز الاقتراع، منحت القناة 12 الإسرائيلية كتلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 52 مقعدًا، وكتلة المعارضة بقيادة رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت 50 مقعدًا، مقارنةً بـ 50 و52 مقعدًا في استطلاعها السابق الذي أُجري في الساعة 10:40 مساءً.

جاءت التغييرات كالتالي: يشار 21 (من 22)، الليكود 27 (من 24)، شاس 7 (من 8)، الديمقراطيون 9 (من 10).

مفاجأة الأحزاب العربية 

وكانت قد أكدت قناة فرانس 24، أنه في ضوء النتائج الأولية للانتخابات العامة الإسرائيلية بعدم تحقيق أي تكتل الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة وهي 61 مقعدا، وحصول القائمة العربية على 18 مقعدا، فإنه لن يتم تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل دون التعاون مع الأحزاب العربية 

وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في إسرائيل الثلاثاء، تحقيق الأحزاب العربية تقدما كبيرا، بعد تسجيل إقبال كثيف على التصويت من جانب قاعدتها الانتخابية.

وبحسب نتائج العينات للقنوات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية، تحصلت القائمتان العربيتان معا على ما بين 17 و18 مقعدا في البرلمان. وبالنظر لهذه النتائج الأولية "لن تكون هناك حكومة جديدة بدون دعم من أصوات عربية"، بحسب قناة فرانس24.

وتشير استطلاعات أخرى إلى أن الأحزاب العربية في إسرائيل تتجه لحصد 19 مقعداً في الكنيست. هذا أعلى رقم تحققه، ويتجاوز رقمها القياسي السابق عام 2020، وهو 15 مقعداً.

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