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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رياض محرز يتألق في انتصار «الشمال القطري» التاريخي على «الهلال» بثلاثية

رياض محرز
رياض محرز
حمزة شعيب

خطف الجزائري رياض محرز الأضواء خلال فوز الشمال القطري على الهلال بنتيجة 3-1، في دوري أبطال آسيا بعدما قدم أداءً مميزًا على المستوى الهجومي، عكسته الأرقام والإحصائيات التي سجلها خلال مشاركته في المواجهة.

وحصل محرز على تقييم 8.1 من 10 وفقًا لمنصة «سوفاسكور»، ليؤكد تأثيره في الانتصار الذي حققه فريقه على الهلال، أحد أبرز الأندية في القارة الآسيوية.

أرقام رياض محرز أمام الهلال

وظهر نجم منتخب الجزائر السابق بصورة مميزة في صناعة اللعب، بعدما صنع فرصتين محققتين للتسجيل، فيما بلغ معدل الأهداف المتوقعة من تمريراته (xA) نحو 0.94، في مؤشر على دوره في تهيئة الفرص الخطيرة لزملائه.

وأتم محرز 24 تمريرة صحيحة من أصل 32 محاولة، بنسبة دقة بلغت 75%، بينما وصلت دقة تمريراته في نصف ملعب المنافس إلى 83%، بعدما نجح في 5 تمريرات من أصل 6 محاولات.

وعلى مستوى المهارات الفردية، حاول النجم الجزائري اختراق دفاع الهلال عبر 6 محاولات للمراوغة، كما نفذ 4 تمريرات طويلة، نجح في اثنتين منها، بنسبة دقة بلغت 50%.

ولم يقتصر تأثير محرز على الجانب الهجومي، بل قدم مساهمة دفاعية أيضًا، بعدما سجل 3 تدخلات ناجحة، ليؤكد قدرته على مساندة فريقه في مختلف مراحل اللعب.

الشمال يحسم المواجهة بثلاثية

ونجح الشمال في ترجمة تفوقه إلى انتصار بنتيجة 3-1، بعدما افتتح ويسلي سعيد التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم عزز محمد علي بن رمضان النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 54.

في المقابل، سجل سالم الدوسري هدف الهلال الوحيد خلال اللقاء، الذي انتهى بتفوق الفريق القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعكس أداء محرز أمام الهلال أهميته في المنظومة الهجومية للشمال، بفضل دقة تمريراته وقدرته على صناعة الفرص ومحاولة اختراق دفاع المنافس، ليحصل على تقييم مرتفع ويترك بصمة واضحة في انتصار فريقه.

رياض محرز الشمال القطري دوري أبطال آسيا

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