أحمد حسن دروجبا: فوز الأهلي على كيتارا «طبيعي».. وما يُقدّمه «عموتة» مع النادي فكر «درجة ثانية»

قلّل أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، من قيمة انتصار المارد الأحمر على كيتارا الأوغندي في دور الـ32 بكأس الكونفدرالية نظرًا لحجم المنافس، مُنتقدًا الأداء الذي يقدّمه.

وقال «دروجبا»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «من الطبيعي فوز الأهلي على كيتارا الأوغندي لأنه فريق لم نسمع عنه من قبل، ولو الأهلي خاض المباراة بفريق الشباب سيفوز بها».

وأردف قائلًا: «الأهلي في مباراة القناة عانى من ضعف في خط الدفاع وبطئه، وهي مشكلة يعاني منها الفريق بشكل متواصل في الفترة الأخيرة».

وأضاف “دروجبا” أن الأهلي فقد 4 نقاط من فرق ليست قوية مع احترامي لها، وحتى الآن لم يواجه الفرق القوية مثل بيراميدز والمصري البورسعيدي.

وتابع قائلًا: «ما يُقدمه الحسين عموتة مع النادي الأهلي هو فكر فريق درجة ثانية وليس فكر نادٍ مُحترف».