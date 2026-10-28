الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن «جدة وينبع» بعد تهديد جوي

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، عن زوال خطر التهديد الجوي بعد إطلاق الإنذار المبكر في محافظتي جدة وينبع.

وكان الدفاع المدني قد أعلن منذ قليل، عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة جدة ومحافظة ينبع، بهدف التحذير من خطر محتمل.

ويأتي الإجراء ضمن منظومة الاستجابة السريعة للتنبيهات الطارئة ورفع مستوى الجاهزية وحماية الأرواح والممتلكات.

اعتراض صاروخين باليستيين في الرياض

وأمس الثلاثاء، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض التعامل مع حادثة سقوط شظايا صاروخين باليستيين عقب اعتراضهما وتدميرهما.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن الصاروخين أُطلقا من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأسفر سقوط شظاياهما عن أضرار مادية طالت مبنىً سكنياً ومشروعاً تحت الإنشاء إضافةً إلى مركبة.

وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات كافةً.