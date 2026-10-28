بفستان ذهبي.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة أمام الأهرامات.. شاهد

لفتت فرح شعبان الأنظار بإطلالة مسائية أنيقة، ظهرت خلالها بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، في أجواء استثنائية أمام أهرامات الجيزة، لتجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية في إطلالة تعكس اهتمامها بالتفاصيل واختيار الأزياء اللافتة.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان أمام الأهرامات

اختارت فرح شعبان فستانًا طويلًا باللون الذهبي المائل إلى الشامبين، تميز بتصميم مجسم يبرز القوام، مع تطريزات لامعة وخطوط طولية متناسقة امتدت على كامل الفستان، ما منح الإطلالة لمسة من الفخامة والجاذبية.

وجاء الفستان بتصميم دون أكمام، مع ياقة مرتفعة نسبيًا وقصة محددة عند الخصر، فيما أضفى الحزام الرفيع ذو التفاصيل الداكنة لمسة من التباين على اللون الذهبي، وساعد في إبراز تفاصيل التصميم بصورة متناسقة.

كما تميز الفستان بقصة طويلة وانسيابية تقترب من تصميم حورية البحر، مع تطريزات براقة عكست الإضاءة الليلية، لتبدو الإطلالة متناغمة مع المشهد المحيط بها.

فرح شعبان

مكياج فرح شعبان وتسريحة شعرها

اعتمدت فرح شعبان مكياجًا ناعمًا بألوان دافئة، مع تحديد العينين وإبراز ملامح الوجه بطريقة متناسقة مع اللون الذهبي للفستان. وجاء أحمر الشفاه بدرجة طبيعية مائلة إلى الوردي، ليكمل المكياج دون أن يطغى على بقية تفاصيل الإطلالة.

أما الشعر، فتركته منسدلًا على الكتفين بتموجات واسعة وطبيعية، مع خصلات بنية تتداخل معها انعكاسات الكراميل والعسلي، ما أضفى على مظهرها حيوية وانسيابية، وحقق توازنًا بين فخامة الفستان وبساطة تصفيف الشعر.

فرح شعبان

أهرامات الجيزة تضفي طابعًا استثنائيًا على الإطلالة

ظهرت فرح شعبان في الصور أمام أهرامات الجيزة خلال ساعات الليل، حيث أضاءت الأهرامات في الخلفية لتشكل مشهدًا بصريًا مميزًا مع لون الفستان الذهبي اللامع.

وساهم التناغم بين درجات الرمال الداكنة وإضاءة الأهرامات واللون الذهبي للفستان في إبراز تفاصيل الإطلالة، بينما أضفى المشهد التاريخي المحيط بها طابعًا مختلفًا على الصور.

وفي إحدى اللقطات، ظهرت فرح شعبان بوقفة جانبية أبرزت تفاصيل الفستان من الجانب، بينما اعتمدت في صورة أخرى وقفة أمامية كشفت عن تطريزاته وقصته المحددة عند الخصر، لتمنح الصورتان رؤية أوضح لعناصر التصميم.

فرح شعبان

اللون الذهبي يواصل حضوره في إطلالات السهرة

يُعد اللون الذهبي من الألوان المرتبطة بإطلالات السهرة والمناسبات الخاصة، بفضل انعكاساته اللامعة وقدرته على إضفاء لمسة من الفخامة على التصميمات المختلفة.

وجاء اختيار فرح شعبان لفستان ذهبي مطرز ليبرز جمال التفاصيل المعدنية واللمسات البراقة، مع الاعتماد على تسريحة شعر منسدلة ومكياج بألوان هادئة، بما يحقق توازنًا بين قوة لون الفستان وبساطة بقية عناصر الإطلالة.

وتقدم هذه الإطلالة نموذجًا لتنسيق فساتين السهرة الذهبية، من خلال الجمع بين التطريزات اللامعة والتصميم الطويل والمكياج الناعم، مع الاستفادة من الأجواء المحيطة في إبراز جمال الصور.