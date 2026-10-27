%12 خلال أيام.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة

بعد زيادة نوعين من السجائر، يتساء الجميع عن أسعار السجائر اليوم بعد الإعلان رسميا عن قرب تطبيق زيادة جديدة خلال الايام المقبلة ، وتصل الزيادة إلى 12% وذلك في أعقاب ارتفاع سعر الدولار بعدما تجاوز 56 جنيها اليوم .

وشهدت أسعار السجائر في السوق المحلية زيادة جديدة، بعدما أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار سجائر تارجت وتايم بقيمة جنيه واحد للعبوة، بالتزامن مع الارتفاع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.



زيادة أسعار نوعين من السجائر اليوم



أعلنت شركة المنصورة الدولية، زيادة أسعار صنفين من السجائر في السوق المصرية، اليوم الأحد.

وأوضح، رئيس شعبة الدخان، إبراهيم إمبابي، في تصريحات ، أن الزيادات الجديدة تشمل العلامتين التجاريتين، «تارجت»، و«تايم».

وأشار إلى أن سعر عبوة سجائر «تارجت» ارتفعت لتسجل 48 جنيهًا بدلًا من 47 جنيهًا، كذلك ارتفعت سجائر «تايم» من 57 إلى 58 جنيهًا.

موعد زيادة أسعار السجائر 12%

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الشركات تستعد لفتح الشرائح السعرية، اعتبارًا من 5 نوفمبر المقبل، وذلك تمهيدًا لإجراء زيادات سعرية قد تصل إلى 12%.

وتترقب الأسواق تطورات أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة الشركات لتحركات الدولار، والتغيرات التي قد تؤثر في قرارات التسعير.

أسعار السجائر الجديدة اليوم

جاءت أسعار السجائر التي أعلنت الشركة تعديلها على النحو التالي:

سعر سجائر تارجت: 48 جنيهًا بدلًا من 47 جنيهًا.

سعر سجائر تايم: 58 جنيهًا بدلًا من 57 جنيهًا.

وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدخان، بلغت الزيادة جنيهًا واحدًا لكل عبوة من الصنفين، ولا تشمل هذه الزيادة المعلنة جميع أنواع السجائر في السوق المصرية.

قائمة أسعار السجائر الشعبية في مصر

وفقًا لقوائم الأسعار المنشورة سابقًا، جاءت أسعار عدد من أصناف السجائر الشعبية التابعة للشركة الشرقية للدخان عند المستويات التالية: