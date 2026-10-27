مصر تستعد لاستضافة مؤتمر مكافحة التصحر 2028.. وزير الخارجية يؤكد أولوية الأمن المائي والغذائي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ياسمين فؤاد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار التشاور حول أولويات التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة، والتحضير لاستضافة مصر الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر أطراف الاتفاقية عام ٢٠٢٨.

أعرب وزير الخارجية عن التقدير لاختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر أطراف الاتفاقية عام ٢٠٢٨، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الفاعل في قضايا البيئة والمناخ والعمل متعدد الأطراف، ويأتي امتداداً للنجاح الذي حققته مصر في استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) عام ٢٠٢٢، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP14) عام ٢٠١٨. كما أكد الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع سكرتارية الاتفاقية لضمان نجاح استضافة المؤتمر، والبناء على الدور المصري في قيادة وتنسيق الجهود العربية والأفريقية والدفاع عن أولويات ومصالح الدول النامية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، حيث أكد وزير الخارجية أن قضايا الجفاف والأمنين المائي والغذائي تأتي في صدارة الأولويات الوطنية، مشدداً على أهمية تبني مقاربة وقائية وتنموية لمواجهة هذه التحديات، وتوفير تمويل جديد وإضافي للدول النامية، خاصة الأفريقية.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن الاستفادة من آليات الاتفاقية في مجالات التمويل والدعم الفني وبناء القدرات، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة تحديات الجفاف والندرة المائية.