القومي للمرأة يكرم الزميلة أمنية رشاد لجهودها في رصد دراما رمضان 2026

كرّم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، الزميلة أمنية رشاد، المحررة بقسم الشؤون الخارجية بموقع «صدى البلد»، تقديرًا لجهودها في أعمال لجنة رصد وتحليل دراما شهر رمضان لعام 2026.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمها المجلس لتكريم المشاركين في أعمال الرصد والتحليل، بحضور الدكتورة سوزان القليني، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس، وعدد من أعضاء اللجنة وأساتذة الإعلام بالجامعات المصرية.

الزميلة أمنية رشاد مع الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس

أقيم الحفل بحضور أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس، من بينهم الدكتورة أسماء عبد الشافي، مدرس الإعلام بجامعة عين شمس والدكتورة ريهام يحيى إمبابي، أستاذة العلاقات العامة والمقررة المناوبة بلجنة الإعلام بالمجلس، والأستاذ الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، أ.د.ماجي الحلواني-رئيس مجلس إدارة الإعلام بـCic ، أ.د.نرمين الأزرق-أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميدة المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث.

وجاءت الاحتفالية تقديرًا للجهود الأكاديمية والإعلامية المبذولة في رصد الأعمال الدرامية وتحليل مضمونها، وتسليط الضوء على دور البحث العلمي في دراسة القضايا المجتمعية التي تعكسها الدراما، ومدى تأثيرها في تشكيل الوعي العام.

وأكد المجلس القومي للمرأة أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي والصورة الذهنية للمرأة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تناول قضاياها، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة المصرية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.