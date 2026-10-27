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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الانتخابات الإسرائيلية.. اللجنة المركزية تتمسك بموعد إغلاق الصناديق

الإنتخابات الإسرائيلية
الإنتخابات الإسرائيلية
إلهام عبد العزيز

قررت لجنة الانتخابات المركزية، استجابةً لطلب غالبية أحزاب الائتلاف الحاكم، عدم تمديد ساعات التصويت إلى ما بعد الساعة العاشرة مساءً.

انتخابات إسرائيل

وقالت اللجنة حسب صحيفة يديعوت أحرونوت: «في ختام المناقشة، تقرر أنه في ظل الظروف الراهنة، لا يوجد ما يبرر تمديد ساعات التصويت».

وأضافت: «إن ارتفاع نسبة التصويت على مستوى البلاد في مختلف القطاعات يعكس المشاركة الواسعة للجمهور في العملية الديمقراطية، وفي ظل هذه الظروف، لم تُرصد حاجة إلى تمديد ساعات التصويت».

وشددت اللجنة على أن كل ناخب يصل إلى مركز الاقتراع قبل موعد إغلاق الصناديق سيتمكن من الإدلاء بصوته.

كما تقرر تمديد التصويت في الخليل حتى الساعة العاشرة مساءً، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلن القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دين ليفنه، أن نسبة التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بلغت 66.7%، بزيادة نحو 9% مقارنة بالنسبة المسجلة في التوقيت نفسه خلال الانتخابات السابقة.


 

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