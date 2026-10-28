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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى لمجلس الزمالك: لو المقصود هدم النادي مش هيبقى أكتر من كده

طارق يحيى
طارق يحيى
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

شنّ طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب الأزمات الإدارية والمالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حالة العشوائية وغياب التعاون بين أعضاء المجلس انعكسا سلبًا على فريق الكرة.

وقال طارق يحيى، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، ويقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري، إن الزمالك اعتاد صناعة النجوم ومنح الجميع قيمتهم، لكن ما يحدث حاليًا لا يتناسب مع اسم النادي وتاريخه.

وأضاف: «الزمالك الموسم الماضي حقق لقب الدوري بفضل الله ثم جماهيره، لكن ما يحدث حاليًا يؤكد أن هناك عشوائية إدارية واضحة، فكيف يسافر الفريق إلى رواندا دون وجود عضو من مجلس الإدارة معه؟».

وتابع نجم الزمالك السابق هجومه على مجلس الإدارة، قائلًا: «المجلس الحالي لو قاصد يهدم نادي الزمالك مش هيعمل كده، وكان شعاره خلال الانتخابات الزمالك أولًا، لكن الحقيقة أن ما أراه حاليًا يؤكد أن الزمالك عندهم في الآخر».

وشدّد يحيى على ضرورة تحرّك مجلس الإدارة لحل الأزمات التي تحاصر النادي، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتجاوز المرحلة الصعبة، مشيرًا إلى أن غياب التعاون وكثرة الخلافات بين أعضاء المجلس أثّرا بالسلب على فريق الكرة.

طارق يحيى ينتقد أزمة أرض الزمالك

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى أزمة أرض النادي، مشيرًا إلى أن الأرض التي سُحبت من الزمالك كانت مملوكة له منذ عام 2003، متسائلًا عن أسباب استمرار معاناة القلعة البيضاء في ملف المنشآت، في الوقت الذي يمتلك فيه الأهلي، بحسب تعبيره، ستة أو سبعة فروع، بينما يواجه الزمالك صعوبة في إنشاء فرع ثانٍ.

كما انتقد يحيى ما وصفه بغياب المنطق في بعض الملفات المتعلقة بالنادي، متسائلًا عن مطالبة أحد نجوم الزمالك السابقين بإعادة أموال حصل عليها من النادي، وقال: «يعني إيه نجم سابق يرجّع فلوس للزمالك؟ ما هو خدها ليه من الأول؟ هل ده منطق؟».

وأضاف: «الجميع حاليًا يعمل ضد نادي الزمالك وليس لصالحه»، معربًا عن عدم فهمه لفكرة سعي مجلس الإدارة للتعاقد مع مدرب مساعد أجنبي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

ووجّه يحيى رسالة إلى مجلس الإدارة، مطالبًا إياه بالتعامل بوضوح مع الملفات العالقة، قائلًا: «لو إنتوا عندكم علامات استفهام، وحاسبين ناس معينة على المجلس السابق، خدوا الناس القريبة منكم».

طارق يحيى: مورينيو وجوارديولا لن ينجحا في ظروف الزمالك الحالية

وأكد طارق يحيى أن الأزمة التي يمر بها الزمالك لا تتعلق بالمدير الفني وحده، موضحًا أن المشكلات الإدارية والمالية المحيطة بالنادي تعوق أي مدرب عن تحقيق النتائج المنتظرة.

وقال نجم الزمالك السابق: «لو جبت مورينيو وجوارديولا في ظروف الزمالك الحالية، لن ينجحوا»، في إشارة إلى صعوبة تحقيق النجاح الفني في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي.

واختتم يحيى تصريحاته بالكشف عن تواصله المستمر مع معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قائلًا: «بتواصل مع معتمد جمال بشكل يومي، وبيخبرني بظروف قاسية للغاية، ويا رب تعدي الأيام دي على خير».

طارق يحيى مجلس إدارة القلعة البيضاء الزمالك

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