بحضور أشرف صبحي.. محافظ جنوب سيناء يفتتح بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026 بشرم الشيخ

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، في حدث يقام للمرة الأولى في مصر والعالم العربي وأفريقيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية (FASU)، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وجين ليو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، وألكسندر أكسياركوس، رئيس لجنة السباحة بالزعانف بالاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء، و الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمود عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة.

وبدأت مراسم الافتتاح بطابور عرض المنتخبات المشاركة، أعقبته الكلمات الرسمية، ثم العروض الاستعراضية، وسط أجواء احتفالية إيذانًا بانطلاق منافسات البطولة العالمية التي تستضيفها المدينة الرياضية بشرم الشيخ، تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء.

وأعرب اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته باستضافة مدينة شرم الشيخ لبطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026، مرحبًا بجميع الوفود والمنتخبات المشاركة، ومتمنيًا لهم التوفيق خلال منافسات البطولة.

وأكد أن استضافة البطولة للمرة الأولى في مصر والعالم العربي وأفريقيا تعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، وما تمتلكه من منشآت رياضية وإمكانات تنظيمية تؤهلها لاستضافة مختلف البطولات الدولية والقارية، بما يعزز مكانتها وجهةً بارزةً للسياحة الرياضية.

وتقدم المحافظ بالشكر إلى وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وجميع الجهات المعنية، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في الإعداد للبطولة وتنظيمها، والعمل على خروجها بالصورة التي تليق بمكانة مصر ومدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، عن سعادته باستضافة مدينة شرم الشيخ للوفود المشاركة في البطولة، متمنيًا لجميع اللاعبين واللاعبات التوفيق خلال المنافسات، وتقديم مستويات فنية متميزة.

وأكد أن استضافة مصر لهذه البطولة العالمية تعكس حرص الدولة المصرية على استضافة مختلف البطولات والأحداث الرياضية الدولية، واهتمامها بالرياضة ودعم انتشارها، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية، ويدعم تطور الرياضة الجامعية، ويفتح آفاقًا أوسع للتواصل وتبادل الخبرات بين الرياضيين من مختلف الدول.

ورحب الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بجميع اللاعبين والمدربين والحكام وأعضاء الوفود المشاركة، معربًا عن سعادته باستقبالهم في مصر ومشاركتهم في هذا الحدث الرياضي الدولي بمدينة شرم الشيخ.

وأكد أن استضافة البطولة للمرة الأولى في مصر والعالم العربي وأفريقيا تمثل محطة مهمة في مسيرة رياضة السباحة بالزعانف، وتعكس ما يمتلكه الاتحاد المصري من خبرات فنية وتنظيمية وكوادر مؤهلة لتنظيم البطولات الدولية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجهات المنظمة والاتحادات المعنية لضمان نجاح البطولة وخروجها بالصورة المنشودة.

من جانبها، أعربت جين ليو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، عن تقديرها لاستضافة مدينة شرم الشيخ لبطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026، مؤكدة أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة في قدراتها التنظيمية وإمكاناتها في استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وأشادت بالجهود المبذولة للإعداد للبطولة، مشيرة إلى أهمية الرياضة الجامعية في تعزيز التواصل بين الطلاب الرياضيين من مختلف دول العالم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس وتبادل الخبرات في أجواء رياضية دولية، معربة عن تمنياتها لجميع المنتخبات المشاركة بالتوفيق، وأن تحقق البطولة أهدافها الرياضية والتنظيمية.

بدوره، أكد محمود عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، حرص الوزارة على دعم استضافة مصر للبطولات الرياضية الدولية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير الرياضة المصرية على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن استضافة بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بمدينة شرم الشيخ تعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والاتحادات الرياضية في تنظيم الأحداث الدولية، بما يسهم في دعم الرياضة الجامعية، وتعزيز فرص الاحتكاك الدولي أمام اللاعبين، وإبراز ما تمتلكه مصر من إمكانات تنظيمية ومنشآت رياضية قادرة على استضافة المنافسات الكبرى.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات 20 دولة، هي فرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والصين، واليابان، وروسيا، وفنزويلا، وبولندا، وسنغافورة، والمجر، وكولومبيا، وليتوانيا، والتشيك، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، وتايبيه الصينية، وتونس، ومصر.

وتقام المنافسات يومي 28 و29 أكتوبر بالمجمع الأولمبي للسباحة بالمدينة الرياضية في شرم الشيخ، على أن تختتم البطولة يوم 29 أكتوبر الجاري بتتويج الفائزين، فيما تغادر الوفود المشاركة المدينة يوم 30 أكتوبر.