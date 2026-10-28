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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف قرارات اجتماع مجلس الزمالك .. ماذا حدث؟

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي انتهى منذ قليل، وفي مقدمتها الموافقة على طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين، مع احتفاظ النادي بنسبة 49% من الأسهم، إلى جانب تأجيل اعتماد حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي للفريق مجددًا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس إدارة الزمالك وافق على طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين، مقابل احتفاظ النادي بنسبة 49%، في خطوة تستهدف فتح المجال أمام دخول مستثمرين للمساهمة في الشركة.

وأوضح الغندور أن القرار من المقرر عرضه على الجمعية العمومية العادية المقبلة لنادي الزمالك، والمقرر انعقادها خلال شهر ديسمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه على أعضاء الجمعية العمومية.

وفي سياق آخر، أشار الإعلامي خالد الغندور إلى تأجيل اعتماد حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك مجددًا، دون الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أسباب التأجيل أو تحديد موعد نهائي لحسم الملف.

وتأتي هذه القرارات في إطار الملفات الإدارية والاستثمارية المطروحة داخل نادي الزمالك، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجمعية العمومية المقبلة بشأن مستقبل شركة الكرة، وكذلك ما يتعلق بحسم منصب المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور نادي الزمالك حسام الزناتي

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