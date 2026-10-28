تشكيل الزمالك المُتوقع أمام المقاولون العرب في الدوري المصري .. اليوم

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية، بعد تأهله إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في لقاء واحد، وتلقى هزيمة واحدة.

في المقابل، يدخل المقاولون العرب المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل هزيمتين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد إسماعيل، محمود حمدي «الونش»، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، محمد حمد.

خط الهجوم: عدي الدباغ، حسام أشرف، أحمد شريف.