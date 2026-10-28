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بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

الأهلي
الأهلي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن جاهزية اللاعب أكرم توفيق للمشاركة في مواجهة الأهلي ومودرن سبورت، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أكرم توفيق جاهز لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات في المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يطمح خلاله الفريق الأحمر إلى حصد النقاط الثلاث وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وتأتي المباراة في توقيت مهم بالنسبة للأهلي، الذي يسعى إلى استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، والعمل على تقديم أداء قوي يرضي جماهيره.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن استعادة الانتصارات المحلية، بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية، في نتيجة أثارت حالة من الاستياء بسبب فقدان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني في معالجة الأخطاء الدفاعية وتحسين أداء الفريق، خاصة مع اقتراب المواجهات المقبلة التي تتطلب تحقيق نتائج إيجابية لتجنب الابتعاد عن صدارة جدول الترتيب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُحدد تفاصيل الاستوديو التحليلي والتغطية الخاصة بالمباراة وفقًا لجدول البث المعلن.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز على مودرن سبورت ومصالحة جماهيره، واستعادة نغمة الانتصارات، في ظل سعي الفريق للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز.

خالد الغندور أكرم توفيق الأهلي ومودرن سبورت

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