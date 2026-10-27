قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: نتنياهو تعرض لهزيمة قاسية
أنباء عن خسارة نتنياهو .. مراكز الاقتراع تغلق أبوابها أمام الناخبين في إسرائيل
الحكومة: توجيه رئاسي بتوفير مليون وحدة سكنية جديدة على مدار 4 سنوات
مايا مرسي: "قادرون باختلاف" يُرسخ مفهوم الإتاحة والدمج الثقافي في مهرجان الجونة
بوتين: روسيا تفي بالتزاماتها تجاه إيران.. ونأمل تطور الأوضاع في الشرق الأوسط إيجابيا
قرار مفاجئ بشأن حجز شقق «سكن لكل المصريين 9».. ماذا حدث؟
حسام بدراوي: الإنجليز بيجهزوا الإخوان للحكم من 2004
الأرصاد: فارق الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 15 درجة.. وننصح بارتداء الملابس الخريفية
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة في سيناء وجنوب البحر الأحمر
مساعد وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
وأنت في بيتك.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2026
النائب محمد أبو العينين: سأوصي أبنائي بمواصلة دعم مشروع «حصين» إلى يوم القيامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام مرعبة وراء الكرة الذهبية.. ماذا قدم هاري كين في موسم 2026؟

هاري كين
هاري كين
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

توج هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 للمرة الأولى في مسيرته، بعد موسم استثنائي قدم خلاله مستويات تهديفية لافتة، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

وقدم كين موسمًا مميزًا، بعدما سجل 73 هدفًا وصنع العديد من الفرص التهديفية، بإجمالي 81 مساهمة تهديفية، إلى جانب التتويج بثلاثة ألقاب محلية، ليحصد الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

وأنهى المهاجم الإنجليزي الموسم متصدرًا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 36 هدفًا، كما سجل 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، و6 أهداف في كأس العالم 2026، وتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي، ليعزز مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

هاري كين خامس إنجليزي يتوج بالكرة الذهبية

وبهذا الإنجاز، أصبح هاري كين خامس لاعب إنجليزي يتوج بجائزة الكرة الذهبية، بعد ستانلي ماثيوز وبوبي تشارلتون وكيفن كيغان ومايكل أوين.

كما أنه أول لاعب إنجليزي يحصد الجائزة منذ تتويج مايكل أوين عام 2001، لينهي انتظارًا إنجليزيًا امتد 25 عامًا، ويعيد الجائزة إلى أحد نجوم الكرة الإنجليزية بعد غياب طويل.

كين يعيد الكرة الذهبية إلى بايرن ميونخ بعد 45 عامًا

وعلى مستوى الأندية، أصبح كين رابع لاعب يتوج بالكرة الذهبية أثناء ارتداء قميص بايرن ميونخ، بعد الأساطير غيرد مولر وفرانز بيكنباور وكارل هاينز رومينيغه.

ويعيد النجم الإنجليزي الجائزة إلى النادي البافاري بعد غياب دام 45 عامًا، منذ آخر تتويج للاعب من بايرن ميونخ بها، عندما فاز رومينيغه بالجائزة عام 1981.

كذلك أصبح كين سابع لاعب يحصد الكرة الذهبية أثناء اللعب في الدوري الألماني، والأول منذ ماتياس زامر عام 1996، لينهي غيابًا امتد 30 عامًا عن تتويج أحد لاعبي البوندسليجا بالجائزة.

هاري كين يحقق أرقامًا تاريخية في موسم استثنائي

وحقق كين رقمًا تهديفيًا لافتًا بتسجيله 73 هدفًا مع النادي والمنتخب، وهي حصيلة لم يصل إليها أي لاعب منذ موسم ليونيل ميسي 2011-2012، عندما سجل النجم الأرجنتيني 82 هدفًا.

وجاء تتويج كين بالكرة الذهبية تتويجًا لموسم استثنائي على المستويين الفردي والجماعي، بعدما جمع بين غزارة الأهداف والألقاب، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته ويضيف اسمه إلى قائمة أساطير الجائزة.

هاري كين منتخب إنجلتر بايرن ميونخ جائزة الكرة الذهبية المهاجم الإنجليزي كأس العالم 2026 هاري كين خامس إنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يقدمان واجب العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية في وفاة شقيقته

قاف

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري في تسيير قافلة بيطرية مجانية بقرية غزالة

وكيل وزارة الصحة بسوهاج

صحة سوهاج تضبط 30 ألف عبوة من العصائر والمشروبات المشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات بدار السلام

بالصور

بالريش.. هدى الأتربي بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ممارسة الرياضة تبطئ تدهور أعراض باركنسون.. دراسة تكشف عدد الساعات

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد