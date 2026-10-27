أرقام مرعبة وراء الكرة الذهبية.. ماذا قدم هاري كين في موسم 2026؟

توج هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 للمرة الأولى في مسيرته، بعد موسم استثنائي قدم خلاله مستويات تهديفية لافتة، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

وقدم كين موسمًا مميزًا، بعدما سجل 73 هدفًا وصنع العديد من الفرص التهديفية، بإجمالي 81 مساهمة تهديفية، إلى جانب التتويج بثلاثة ألقاب محلية، ليحصد الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

وأنهى المهاجم الإنجليزي الموسم متصدرًا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 36 هدفًا، كما سجل 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، و6 أهداف في كأس العالم 2026، وتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي، ليعزز مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

هاري كين خامس إنجليزي يتوج بالكرة الذهبية

وبهذا الإنجاز، أصبح هاري كين خامس لاعب إنجليزي يتوج بجائزة الكرة الذهبية، بعد ستانلي ماثيوز وبوبي تشارلتون وكيفن كيغان ومايكل أوين.

كما أنه أول لاعب إنجليزي يحصد الجائزة منذ تتويج مايكل أوين عام 2001، لينهي انتظارًا إنجليزيًا امتد 25 عامًا، ويعيد الجائزة إلى أحد نجوم الكرة الإنجليزية بعد غياب طويل.

كين يعيد الكرة الذهبية إلى بايرن ميونخ بعد 45 عامًا

وعلى مستوى الأندية، أصبح كين رابع لاعب يتوج بالكرة الذهبية أثناء ارتداء قميص بايرن ميونخ، بعد الأساطير غيرد مولر وفرانز بيكنباور وكارل هاينز رومينيغه.

ويعيد النجم الإنجليزي الجائزة إلى النادي البافاري بعد غياب دام 45 عامًا، منذ آخر تتويج للاعب من بايرن ميونخ بها، عندما فاز رومينيغه بالجائزة عام 1981.

كذلك أصبح كين سابع لاعب يحصد الكرة الذهبية أثناء اللعب في الدوري الألماني، والأول منذ ماتياس زامر عام 1996، لينهي غيابًا امتد 30 عامًا عن تتويج أحد لاعبي البوندسليجا بالجائزة.

هاري كين يحقق أرقامًا تاريخية في موسم استثنائي

وحقق كين رقمًا تهديفيًا لافتًا بتسجيله 73 هدفًا مع النادي والمنتخب، وهي حصيلة لم يصل إليها أي لاعب منذ موسم ليونيل ميسي 2011-2012، عندما سجل النجم الأرجنتيني 82 هدفًا.

وجاء تتويج كين بالكرة الذهبية تتويجًا لموسم استثنائي على المستويين الفردي والجماعي، بعدما جمع بين غزارة الأهداف والألقاب، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته ويضيف اسمه إلى قائمة أساطير الجائزة.