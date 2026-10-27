باريس سان جيرمان يفرض حضوره في قائمة العشرة الأوائل بسباق الكرة الذهبية 2026

حصد الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال الحفل الذي استضافه مسرح بالاديوم في العاصمة البريطانية لندن، ليعتلي قمة ترتيب أفضل لاعبي العالم.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في المركز الثاني، بينما احتل الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، المرتبة الثالثة، في قائمة العشرة الأوائل التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم.

وحل الإسباني رودري رابعًا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس، ثم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا سادسًا، والفرنسي عثمان ديمبيلي سابعًا.

واحتل النرويجي إيرلينج هالاند المركز الثامن، وجاء الفرنسي مايكل أوليسيه تاسعًا، فيما أكمل الإسباني فابيان رويز قائمة العشرة الأوائل بحصوله على المركز العاشر.

ترتيب العشرة الأوائل في الكرة الذهبية 2026:

1. هاري كين

2. كيليان مبابي

3. لامين يامال

4. رودري

5. ليونيل ميسي

6. خفيتشا كفاراتسخيليا

7. عثمان ديمبيلي

8. إيرلينج هالاند

9. مايكل أوليسيه

10. فابيان رويز