قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس تحرير الآس يشكك في أحقية هاري كين بالكرة الذهبية: ينقصه شيء ما
مصر تستعد لقمة مكافحة التصحر.. تنسيق حكومي ودولي لضمان نجاح COP18
أسعار البنزين والسولار اليوم
من اليوسفي للكاكا والقشطة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
7.3 ملايين إسرائيلي يصوتون اليوم في انتخابات الكنيست الـ26
ترتيب العشرة الأوائل .. هاري كين على عرش الكرة الذهبية.. مبابي يطارد ويامال يزاحم الكبار وميسي يفاجئ الجميع
تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية
الحكومة السودانية: الوضع الغذائي بالبلاد مطمئن ولا صحة لمزاعم حدوث مجاعة
يديعوت أحرونوت: توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية إلى 75%
في جولة بدأها فجرًا..وزير الأوقاف يطلق برامج تدريب الأئمة ..صور
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر
أسامة الأزهري : الأئمة خط الدفاع الأول لحماية وعي المصريين من الفكر المتطرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

7.3 ملايين إسرائيلي يصوتون اليوم في انتخابات الكنيست الـ26

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت قناة «كان» العبرية، اليوم، ببدء تصويت نحو 7.3 ملايين ناخب إسرائيلي في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، وسط منافسة بين 38 قائمة انتخابية على 120 مقعدًا بالكنيست.

وأضافت القناة أن أكثر من 12 ألف صندوق اقتراع جرى توزيعها في مختلف أنحاء إسرائيل، لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تحدد تركيبة الكنيست المقبل.

وأفادت تقديرات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية الحالية قد تصل إلى نحو 75%، مقارنةً بنحو 70% في الحملة السابقة.

وبحسب التقديرات، فإن ارتفاع نسبة المشاركة من شأنه أن يرفع الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتجاوز العتبة الانتخابية وفقًا لنظام توزيع المقاعد، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة دخول الأحزاب الصغيرة إلى الكنيست.

وتكتسب هذه التقديرات أهمية في ظل تأثير نسبة المشاركة على توزيع الأصوات والمقاعد، لا سيما بالنسبة إلى الأحزاب التي تقترب من العتبة الانتخابية.

وتتجه الأنظار إلى الانتخابات الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، وسط منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، في استحقاق قد يعيد رسم خريطة الحكم داخل إسرائيل، أو يدفع البلاد إلى مأزق سياسي جديد في ظل صعوبة حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وتأتي الانتخابات باعتبارها الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمواجهات العسكرية مع لبنان وإيران، وسط تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة في الملفات الأمنية والسياسية.

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو

أظهرت استطلاعات الرأي النهائية، التي نشرتها القنوات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية، تقدم حزب «يشار» الوسطي، بقيادة آيزنكوت، الذي يُتوقع أن يحصل على ما بين 22 و23 مقعدًا في الكنيست، مقابل 19 إلى 21 مقعدًا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

ويأتي تحالف «معًا»، بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، في المركز الثالث، مع توقعات بحصوله على 14 إلى 15 مقعدًا.
ورغم تقدم آيزنكوت في الاستطلاعات، فإن النتائج المتوقعة لا تمنحه طريقًا واضحًا لتشكيل الحكومة، إذ تشير التقديرات إلى حصول المعسكر اليميني والديني الداعم لنتنياهو على نحو 50 مقعدًا، مقابل 52 إلى 56 مقعدًا لمعسكر المعارضة.

وتحتاج أي حكومة إسرائيلية إلى دعم 61 نائبًا على الأقل من إجمالي 120 عضوًا في الكنيست، ما يجعل الأحزاب الصغيرة والقوائم العربية عاملًا حاسمًا في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل.

نتنياهو يقاتل للحفاظ على السلطة
يسعى نتنياهو، البالغ من العمر 77 عامًا، إلى البقاء في منصبه بعد أكثر من 18 عامًا قضاها رئيسًا للحكومة خلال فترات مختلفة، معتمدًا في حملته الانتخابية على خبرته الأمنية والعسكرية وقدرته، بحسب طرحه، على مواجهة التهديدات الإقليمية.

لكن رئيس الوزراء يواجه انتقادات بشأن الإخفاق في منع هجمات 7 أكتوبر، وإدارة الحرب على غزة، ورفض إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة لفحص أوجه القصور الأمنية.

كما يواجه محاكمة في قضايا فساد ينفي الاتهامات الواردة فيها، إلى جانب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ويعتمد نتنياهو في حساباته السياسية على أحزاب اليمين المتطرف، وفي مقدمتها القوى التي يقودها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى جانب الأحزاب الدينية المتشددة، وهو تحالف يثير خلافات بشأن الاستيطان والحقوق الفلسطينية والإعفاءات من الخدمة العسكرية.

آيزنكوت يطرح بديلًا دون تغيير جذري في الأمن
في المقابل، يقدم آيزنكوت، البالغ من العمر 66 عامًا، نفسه باعتباره بديلًا سياسيًا قادرًا على استعادة ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الدولة وتعزيز المساءلة الحكومية وتحقيق الاستقرار السياسي.

وشغل آيزنكوت منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، وانضم إلى حكومة الطوارئ التي تشكلت عقب هجمات 7 أكتوبر، قبل أن يغادرها منتقدًا إدارة نتنياهو للحرب وغياب استراتيجية سياسية واضحة.

كما يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وإنهاء الإعفاءات الواسعة من الخدمة العسكرية الممنوحة للرجال المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة.

ومع ذلك، لا يمثل آيزنكوت تحولًا جذريًا في الملفات الأمنية، إذ يعارض إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة في الظروف الحالية، ويتمسك بضرورة تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة.

وبذلك، تتركز المنافسة بين المرشحين على أسلوب إدارة الحكم، والمساءلة عن الإخفاقات الأمنية، والعلاقة مع اليمين المتطرف، أكثر من كونها مواجهة بين رؤيتين متناقضتين تمامًا بشأن القضايا الأمنية الرئيسية.

إسرائيل الانتخابات في إسرائيل عدد الناخبين الإسرائيليين أخبار إسرائيل الانتخابات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

فيديو

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد