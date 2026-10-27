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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العواصف الرعدية والفيضانات تضرب إسرائيل في يوم الانتخابات.. التصويت تحت الأمطار

الفيضانات تضرب إسرائيل
الفيضانات تضرب إسرائيل
ناصر السيد

أفادت سلطات دولة الاحتلال أن أحوال الطقس ستشهد حالة من عدم الاستقرار تزامنا مع انطلاق الانتخابات في إسرائيل والتي يتنافس فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في مواجهة رئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال غادي آيزنكوت. 

الفيضانات تضرب إسرائيل

وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، ستنخفض درجات الحرارة لتصل إلى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع هطول أمطار محلية قد يصاحبها عواصف رعدية في معظم أنحاء البلاد. 

ومع اقتراب الظهيرة، ستشتد الأمطار في إسرائيل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية وتساقط للبرد، مع وجود خطر كبير لحدوث فيضانات مفاجئة في مجاري الأودية في جنوب ووسط النقب، ومنطقة العربة، وصحراء يهودا، ومنطقة البحر الميت. وخلال ساعات الليل، من المتوقع أن يبقى الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار محلية وحدوث عواصف رعدية متفرقة، لا سيما في الجزء الشرقي من دولة الاحتلال. 

العواصف الرعدية الفيضانات تضرب إسرائيل تصويت تحت الأمطار الانتخابات في إسرائيل

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