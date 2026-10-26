د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

الماء ليس مجرد سائل نشربه عند الشعور بالعطش، بل هو أساس الحياة. يؤدي الحرمان من الماء إلى الجفاف، الذي قد يتطور إلى فشل الأعضاء، والوفاة في الحالات الشديدة، ويساهم التركيب الهندسي الفريد لجزيء الماء وخصائصه الكيميائية في دعم العمليات الحيوية داخل خلايا الكائنات الحية، من الإنسان والحيوانات إلى النباتات والميكروبات.

ويتكون جزيء الماء من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين، وتتخذ الذرات ترتيبًا هندسيًا منحنيًا يشبه حرف V، إذ تبلغ الزاوية بين رابطتي الأكسجين والهيدروجين نحو 104.5 درجة، كما أن تركيب جزيء الماء يساعده على التفاعل مع مواد كثيرة، وإذابة العديد من العناصر التي يحتاج إليها الجسم.

المذيب السحري

تنجذب جزيئات الماء بعضها إلى بعض من خلال روابط تسمى الروابط الهيدروجينية. هذه الروابط تتكون وتتفكك باستمرار، وتساعد الماء على الاحتفاظ بالحرارة ونقلها، كما تمنحه خاصية التوتر السطحي.

وبفضل تركيبه، يستطيع الماء إذابة كثير من المواد، مثل الأملاح وبعض المغذيات. وهذه القدرة مهمة لأن معظم العمليات الحيوية داخل الجسم تحتاج إلى وسط سائل تتحرك فيه المواد وتتفاعل مع بعضها.

الماء وسيلة نقل داخل الجسم

يعمل الماء كوسيلة نقل أساسية داخل الجسم. فهو يشكل جزءًا كبيرًا من الدم، ويساعد على انتقال المغذيات والأملاح إلى الخلايا، كما يسهم في نقل الفضلات للتخلص منها. وتحتاج الأعصاب والعضلات إلى توازن مناسب من الماء والأملاح حتى تعمل بصورة طبيعية.

كذلك يساعد الماء الكليتين على التخلص من كثير من الفضلات عن طريق البول. ويدخل الماء في عملية الهضم، ويساعد على ترطيب الفم والعينين والأنسجة المبطنة للجهاز التنفسي. لذلك فإن نقص السوائل قد يؤثر في أكثر من وظيفة حيوية في الوقت نفسه.

الماء يساعد على تبريد الجسم

يساعد الماء الجسم على تنظيم درجة حرارته. فعندما ترتفع الحرارة أثناء ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار، يفرز الجسم العرق، ثم يتبخر العرق من الجلد ويساعد على تبريد الجسم. وتحتاج هذه العملية إلى توفر كمية مناسبة من السوائل. كما يسهم الماء في الحفاظ على حجم الدم، مما يساعد القلب على ضخ الدم إلى الأعضاء والأنسجة. وقد يؤدي فقدان كميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق أو القيء أو الإسهال إلى الجفاف.

ديناميكية الماء في الخلايا

تحتاج الخلايا إلى الماء لكي تنمو وتؤدي وظائفها بصورة طبيعية. فالماء يحيط بالبروتينات، وهي جزيئات مهمة لبناء الأنسجة وتنظيم العمليات الحيوية، ويساعد على حدوث التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا. كما يؤثر في طريقة تفاعل البروتينات مع بعضها، وفي أداء الإنزيمات التي تسرّع التفاعلات الضرورية للحياة. تساعد أبحاث دراسة كيفية حركة الماء حول هذه الجزيئات الدقيقة، وكيف تتغير خصائصه داخل البيئات المزدحمة الموجودة في الخلايا على فهم أعمق للحياة على المستوى الجزيئي.

أفضل مشروب في الكوكب

يساعد شرب كمية مناسبة من الماء على الوقاية من الجفاف، ودعم الدورة الدموية، وتنظيم حرارة الجسم، والحفاظ على وظائف الكلى. كما يمكن أن يساعد على انتظام حركة الأمعاء، خاصة مع تناول الألياف الغذائية. واستبدال المشروبات المحلاة بالماء قد يقلل كمية السكر والسعرات الحرارية التي يستهلكها الإنسان، وهو ما قد يساعد على التحكم في الوزن.

شرب الماء في الفضاء

يمثل البحث عن الماء في الكون خطوة محورية لفهم إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض. يواجه رواد الفضاء تحديات في شرب الماء وتنظيم السوائل داخل الجسم بسبب انعدام الجاذبية، الذي يؤدي إلى انتقال السوائل من الأطراف نحو الرأس والجزء العلوي من الجسم. وقد يقل الإحساس بالعطش أو تناول السوائل لدى بعضهم، مما يزيد احتمالات الجفاف. وتؤدي الكلى والهرمونات دورًا أساسيًا في تنظيم توازن الماء والأملاح خلال الرحلات الفضائية.

يحتاج الإنسان البالغ على الأرض إلى نحو ٢ إلى ٣ لترات من السوائل يوميًا، مع اختلاف الاحتياجات حسب النشاط والطقس والحالة الصحية. أما في الفضاء، فقد تصل احتياجات أنظمة دعم الحياة إلى نحو ٥ لترات من الماء للفرد يوميًا، وفقًا لمتطلبات المهمة، مع إعادة تدوير المياه في محطة الفضاء الدولية لتقليل استهلاك الموارد. ويظل الحفاظ على توازن السوائل والأملاح ضروريًا لصحة الإنسان في البيئتين.