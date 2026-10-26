يعتقد كثيرون أن الباذنجان من الخضراوات الآمنة التي يمكن تناولها دون قلق، لكن هناك حالات نادرة قد يحدث لها رد فعل تحسسي.

وتظهر الأعراض في هذه الحالة لدى بعض الأشخاص، في صورة حكة بالفم أو تورم الشفتين أو طفح جلدي، وقد تتطور الحالة في بعض الأحيان إلى أعراض أكثر خطورة تستدعي التدخل الطبي العاجل.

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

وتختلف أعراض حساسية الباذنجان من شخص إلى آخر، بحسب طبيعة الاستجابة المناعية ومدى شدة التفاعل، كما أن الشعور بالمغص أو الانتفاخ بعد تناوله لا يعني بالضرورة وجود حساسية، فقد تكون هناك أسباب أخرى وراء هذه الأعراض.

ما هي حساسية الباذنجان؟

حساسية

وتحدث الحساسية الغذائية عندما يتعامل الجهاز المناعي مع أحد مكونات الطعام باعتباره مادة ضارة، فيطلق استجابة تحسسية قد تؤثر في الجلد أو الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي.

وتعد حساسية الباذنجان من أنواع الحساسية غير الشائعة، لكنها موثقة في تقارير طبية، وقد تظهر لدى بعض الأشخاص بعد تناول الباذنجان المطهو أو النيئ. لذلك، لا يمكن افتراض أن الطهي يمنع حدوث الحساسية في جميع الحالات، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أعراض غريبة قد تظهر بعد تناول الباذنجان

توجد مجموعة من العلامات التي قد تشير إلى حدوث رد فعل تحسسي بعد تناول الباذنجان، ومن أبرزها:

1. حكة الفم واللسان

قد يشعر بعض الأشخاص بحكة أو وخز أو إحساس بالحرقة داخل الفم بعد تناول الباذنجان، وقد يصاحب ذلك احمرار أو تورم في الشفتين أو اللسان.

2. ظهور طفح جلدي مفاجئ

قد تظهر بقع حمراء أو نتوءات مرتفعة ومثيرة للحكة على الجلد، وقد تنتشر في مناطق مختلفة من الجسم، بحسب شدة التفاعل التحسسي.

3. تورم الشفتين أو الوجه

يمكن أن تسبب الحساسية تورمًا في الشفتين أو الوجه أو المنطقة المحيطة بالعينين، ويجب الانتباه إلى أي تورم مفاجئ، خصوصًا إذا صاحبه تورم اللسان أو الحلق.

4. الغثيان أو القيء وآلام البطن

قد يعاني المصاب من الغثيان أو القيء أو تقلصات البطن أو الإسهال بعد تناول الطعام المسبب للحساسية، لكن هذه الأعراض وحدها لا تكفي لتأكيد التشخيص.

5. العطس أو السعال وصعوبة التنفس

قد تتضمن الاستجابة التحسسية أعراضًا تنفسية، مثل السعال أو الصفير أو ضيق التنفس، وهي علامات تستدعي الانتباه، خاصة إذا ظهرت بالتزامن مع تورم أو طفح جلدي.

وتؤكد المعلومات الطبية أن الحساسية الغذائية قد تؤثر في أكثر من جهاز بالجسم في الوقت نفسه، كما تختلف شدتها من حالة إلى أخرى.

هل يمكن أن تظهر حساسية الباذنجان بعد سنوات من تناوله؟

نعم، قد تظهر الحساسية الغذائية لدى البالغين حتى لو اعتاد الشخص تناول الطعام نفسه لسنوات دون مشكلات واضحة. لذلك، فإن تناول الباذنجان سابقًا دون أعراض لا يستبعد تمامًا إمكانية حدوث تفاعل تحسسي في وقت لاحق.

ومع ذلك، فإن ظهور أعراض بعد الوجبة لا يثبت أن الباذنجان هو السبب؛ فقد يكون التفاعل مرتبطًا بمكون آخر في الطبق، مثل التوابل أو الصلصات أو أي طعام مصاحب.

ولهذا، يُنصح بتسجيل الأطعمة التي جرى تناولها ووقت ظهور الأعراض وطبيعتها، ثم عرض هذه المعلومات على الطبيب للمساعدة في تحديد السبب.

هل ترتبط حساسية الباذنجان بالحساسية من الطماطم والبطاطس؟

ينتمي الباذنجان والطماطم والبطاطس إلى الفصيلة النباتية نفسها، لكن هذا التشابه لا يعني أن الإصابة بالحساسية تجاه أحدها تستلزم الإصابة بالحساسية تجاه البقية.

وقد تحدث تفاعلات متصالبة بين بعض البروتينات الموجودة في أطعمة مختلفة لدى أشخاص معينين، إلا أن ذلك يحتاج إلى تقييم فردي. لذلك، لا يُنصح بالامتناع عن تناول الطماطم أو البطاطس أو غيرهما لمجرد الاشتباه في حساسية الباذنجان، ما لم يوصِ الطبيب بذلك.

كذلك، قد ترتبط الحكة التي تظهر في الفم بعد بعض الخضراوات أو الفواكه بمتلازمة حساسية حبوب اللقاح والطعام لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون حساسية حبوب اللقاح. لكن لا يمكن تحديد هذه المتلازمة اعتمادًا على الأعراض وحدها.

كيف يتم تشخيص حساسية الباذنجان؟

يعتمد التشخيص على معرفة التاريخ المرضي للمصاب، والأطعمة التي تناولها، وتوقيت ظهور الأعراض، وما إذا كانت المشكلة تتكرر عند تناول الطعام نفسه.

وقد يطلب الطبيب اختبارات وخز الجلد أو تحاليل دم لقياس الأجسام المضادة المرتبطة بالحساسية، وفقًا للحالة. وفي بعض الحالات، قد يلزم إجراء اختبار تناول الطعام تحت إشراف طبي متخصص، ولا ينبغي تجربة ذلك في المنزل عند الاشتباه في وجود حساسية.

كما يجب التمييز بين الحساسية الغذائية وعدم تحمّل الطعام؛ فالأخيرة قد تسبب الانتفاخ أو المغص واضطرابات الهضم، لكنها تختلف في آليتها عن الحساسية المناعية.

متى تصبح حساسية الباذنجان خطيرة؟

تستدعي بعض الأعراض طلب الإسعاف فورًا، خاصة إذا ظهر تورم مفاجئ في اللسان أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو البلع، أو دوخة شديدة أو إغماء. فقد تشير هذه العلامات إلى الحساسية المفرطة، وهي حالة طارئة قد تهدد الحياة.

وفي هذه الحالة، يجب استخدام قلم الأدرينالين الموصوف للمصاب إذا كان متاحًا، وطلب الإسعاف فورًا، وعدم الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأعراض ستختفي من تلقاء نفسها.

أما إذا ظهرت حكة أو أعراض متكررة بعد تناول الباذنجان دون علامات طارئة، فينبغي تجنب الطعام المشتبه به مؤقتًا إلى حين التقييم الطبي، وعدم إعادة تناوله عمدًا لاختبار رد فعل الجسم.