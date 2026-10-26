ارتفاع أسعار الديزل بأمريكا يهدد بتسجيل تكاليف قياسية لشحن الطرود خلال موسم العطلات

يتجه قطاع شحن الطرود في الولايات المتحدة نحو تسجيل أعلى تكاليف سنوية على الإطلاق، مع توقعات بأن يشهد موسم توصيل الشحنات خلال العطلات أعلى أسعاره على الإطلاق، في ظل ارتفاع أسعار الديزل، الذي يدفع شركتي "يو بي إس" و"فيديكس" إلى زيادة رسوم الوقود الإضافية، ما يرفع التكاليف على تجار التجزئة.

ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الطرود المرتبطة بموسم العطلات خلال الربع الرابع من العام الجاري، وأن ترتفع أسعار خدمات التوصيل البري، بما في ذلك مشتريات التجارة الإلكترونية، بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للمؤشر الصادر عن "تي دي كوين" و"أيه إف إس" للشحن.

ومن المتوقع أيضًا أن تقفز أسعار خدمات توصيل الطرود السريعة بنسبة 13.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، وفقًا للمؤشر الذي يحلل بيانات مجهولة المصدر من 1,800 جهة شحن، من بينها كبرى شركات التجزئة، ويعرض المؤشر التغير في الأسعار بالنسب المئوية بدلًا من المبالغ بالدولار، لأن تكاليف شحن الطرود تختلف بحسب الوزن والحجم والوجهة.

وبلغ متوسط سعر الديزل على الطرق السريعة في الولايات المتحدة 6.28 دولار للجالون حتى 19 أكتوبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، بزيادة قدرها 65% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران في 28 فبراير.

فعلى سبيل المثال، عندما بلغ سعر الديزل 2.91 دولار للجالون في الربع الأول من عام 2021، كانت رسوم الوقود الإضافية وفقًا للمؤشر تمثل 7.75% من سعر الشحن الأساسي، وحتى إذا عاد سعر الديزل إلى ذلك المستوى، فإن رسوم الوقود الإضافية ستبلغ حاليًا 23.75%، أي نحو 3 أضعاف مستواها السابق، بحسب المؤشر.

ويعكس ذلك كيف تؤدي التغييرات في آليات احتساب رسوم الوقود الإضافية إلى زيادة إيرادات شركات الشحن ورفع التكاليف على تجار التجزئة، واستنادًا إلى جداول الرسوم الإضافية المنشورة من الشركات، وعند متوسط سعر الديزل البالغ 6.28 دولار وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تبلغ رسوم الوقود الإضافية لدى "يو بي إس" 29.5%، مقابل 29% لدى "فيديكس".

ويمكن لتجار التجزئة وغيرهم من عملاء خدمات التوصيل توفير الأموال من خلال تحويل أعمالهم إلى خدمة البريد الأمريكية أو ذراع الخدمات اللوجستية التابعة لشركة "أمازون".

وفرضت خدمة البريد الأمريكية، الخاضعة لتنظيمات صارمة، أول رسوم إضافية للوقود بنسبة 8% على معظم الطرود في أبريل، وهو الشهر نفسه الذي بدأت فيه "أمازون" إضافة رسوم إضافية بنسبة 3.5% مرتبطة بالوقود والخدمات اللوجستية إلى رسوم تنفيذ الطلبات التي تفرضها على البائعين.

وقال محللون إن تحويل عمليات التوصيل بين الشركات قد ينطوي على سلبيات، موضحين أن توزيع الشحنات بين شركات مختلفة قد يلغي أي وفورات ناتجة عن زيادة حجم الشحنات لدى شركة واحدة، كما أن خطط التوصيل خلال موسم العطلات تُعد قبل أشهر، ما يجعل إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة أمرًا صعبًا.