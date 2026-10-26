محمود شوقى: الزمالك يواجه مصر للتأمين في دور الـ32 بكأس مصر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تفاصيل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريق الزمالك ونظيره مصر للتأمين في بطولة كأس مصر.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الزمالك يواجه مصر للتأمين في دور الـ32 بكأس مصر».

ومن المقرر ان يواجه فريق الزمالك نظيره مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك ينتظر الفائز من فاركو ومصر للتأمين في لقاء الدور التمهيدي الأخير، لمواجهته في دور الـ32 للبطولة، قبل أن يفوز مصر للتأمين بركلات الترجيح في مواجهة اليوم ويحسم تأهله.