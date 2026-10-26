نبيل معلول: الكونفدرالية قد تتفوق على دوري الأبطال بسبب مشاركة الأهلي

توقع التونسي نبيل معلول، المدير الفني السابق لعدد من الأندية والمنتخبات، أن تشهد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027 متابعة جماهيرية كبيرة، في ظل مشاركة عدد من الأندية البارزة التي اعتادت الظهور في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تصريحات معلول، في ظل تأهل الأهلي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

نبيل معلول يتوقع منافسة قوية في الكونفدرالية

وقال نبيل معلول، خلال تصريحات لقناة «مودرن»: «بطولة الكونفدرالية هذا الموسم ستكون لها متابعة أكبر بسبب مشاركة فرق كبيرة كانت تعتاد اللعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف: «توجد فرق كبيرة في الكونفدرالية مثل الأهلي وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة والأهلي الليبي والصفاقسي والجيش الملكي المغربي، وستكون المنافسة شرسة جدًا، ومن الممكن أن تكون مباريات الكونفدرالية أقوى من مباريات دوري أبطال إفريقيا».

وأوضح المدرب التونسي أن مشاركة هذه الأندية ستمنح البطولة زخمًا إضافيًا، في ظل امتلاكها خبرات إفريقية كبيرة وطموحات للمنافسة على اللقب.

معلول يوضح الفارق بين الكونفدرالية ودوري الأبطال

وفي المقابل، شدد معلول على أن دوري أبطال إفريقيا تظل البطولة الأقوى من الناحيتين الفنية والبدنية، رغم غياب بعض الأندية الكبيرة عن منافساتها هذا الموسم.

وقال: «دوري أبطال إفريقيا هي البطولة الأعلى والأقوى فنيًا وبدنيًا، حتى في ظل عدم وجود فرق كبيرة مثل الأهلي وصن داونز والوداد، ولكن تبقى في المركز الأول على جميع المستويات».

نبيل معلول يتحدث عن متابعته للدوري المصري

وتطرق معلول إلى متابعته لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا اهتمامه بمشاهدة مباريات الأندية الكبرى والوقوف على نتائجها ومستوياتها.

وقال في هذا الصدد: «أتابع الدوري المصري، تابعت المباراة الأخيرة للأهلي أمام القناة التي تعادل فيها وشاهدت منها لقطات، وتابعت بعض المباريات الأخرى ولقاء الزمالك الأخير، وأتابع بعض المباريات لبيراميدز».