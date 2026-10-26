قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق والصين تبحثان ملفات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس
ساديو ماني يحتل المركز الـ 29 في ترتيب الكرة الذهبية 2026
عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب
تفويض الرئيس لدعم السعودية| برلمانية: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب
الأرصاد: السيول تضرب البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ومنشآت الحماية تحد من مخاطرها
«مؤسسة أبو العينين» تواصل تنظيم فصول وامتحانات محو الأمية بالجيزة
وزراء دفاع مجموعة الـ 5 الأوروبيين: يجب تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا داخل الناتو
برلمانية: تفويض البرلمان للرئيس لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي
أحمد موسى: قواتنا مش هتهاجم اليمن دي دولة شقيقة.. إحنا بندافع عن السعودية
أحمد موسى: معارضة شديدة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات بساعات
القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة وسرقتها في الشرقية
نبيل معلول: الكونفدرالية قد تتفوق على دوري الأبطال بسبب مشاركة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نبيل معلول: الكونفدرالية قد تتفوق على دوري الأبطال بسبب مشاركة الأهلي

نبيل معلول
نبيل معلول
حمزة شعيب

توقع التونسي نبيل معلول، المدير الفني السابق لعدد من الأندية والمنتخبات، أن تشهد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027 متابعة جماهيرية كبيرة، في ظل مشاركة عدد من الأندية البارزة التي اعتادت الظهور في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تصريحات معلول، في ظل تأهل الأهلي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

نبيل معلول يتوقع منافسة قوية في الكونفدرالية

وقال نبيل معلول، خلال تصريحات لقناة «مودرن»: «بطولة الكونفدرالية هذا الموسم ستكون لها متابعة أكبر بسبب مشاركة فرق كبيرة كانت تعتاد اللعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف: «توجد فرق كبيرة في الكونفدرالية مثل الأهلي وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة والأهلي الليبي والصفاقسي والجيش الملكي المغربي، وستكون المنافسة شرسة جدًا، ومن الممكن أن تكون مباريات الكونفدرالية أقوى من مباريات دوري أبطال إفريقيا».

وأوضح المدرب التونسي أن مشاركة هذه الأندية ستمنح البطولة زخمًا إضافيًا، في ظل امتلاكها خبرات إفريقية كبيرة وطموحات للمنافسة على اللقب.

معلول يوضح الفارق بين الكونفدرالية ودوري الأبطال

وفي المقابل، شدد معلول على أن دوري أبطال إفريقيا تظل البطولة الأقوى من الناحيتين الفنية والبدنية، رغم غياب بعض الأندية الكبيرة عن منافساتها هذا الموسم.

وقال: «دوري أبطال إفريقيا هي البطولة الأعلى والأقوى فنيًا وبدنيًا، حتى في ظل عدم وجود فرق كبيرة مثل الأهلي وصن داونز والوداد، ولكن تبقى في المركز الأول على جميع المستويات».

نبيل معلول يتحدث عن متابعته للدوري المصري

وتطرق معلول إلى متابعته لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا اهتمامه بمشاهدة مباريات الأندية الكبرى والوقوف على نتائجها ومستوياتها.

وقال في هذا الصدد: «أتابع الدوري المصري، تابعت المباراة الأخيرة للأهلي أمام القناة التي تعادل فيها وشاهدت منها لقطات، وتابعت بعض المباريات الأخرى ولقاء الزمالك الأخير، وأتابع بعض المباريات لبيراميدز».

نبيل معلول بطولة الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

ترشيحاتنا

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: توصلنا لتفاهم مع باكستان وتركيا والسعودية بأن أمن المنطقة يتحقق عبر دولها

وزير الري

وزير الري: تعزيز الفهم العلمي للدورة الهيدرولوجية المتكاملة يسهم في دعم الأمن المائي

المؤتمر الصحفي لنبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية

نبيل فهمي من الخرطوم: الجامعة العربية ملتزمة بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه

بالصور

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي

الشخص النرجسي مش دايمًا مكروه.. 6 صفات بتخلي الناس تحبه

الشخص النرجسي
الشخص النرجسي
الشخص النرجسي

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد