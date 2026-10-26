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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الريال بـ 15 والدولار يتخطى الـ 56.. زلزال في أسعار العملات بالبنوك اليوم

ارتفاع سعر الدولار الأميركي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
ارتفاع سعر الدولار الأميركي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
رانيا أيمن

تواصل أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم ، الارتفاع أمام الجنيه المصري في البنوك وسوق الصرف، وسط حالة من الترقب الشديد بين المواطنين والمتعاملين لمعرفة ما إذا كانت هذه العملات ستستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية جديدة غداً الثلاثاء أم ستشهد استقراراً.

وجاء في صدارة العملات المرتفعة اليوم، سعر الدولار الأمريكي الذي واصل قفزاته المتتالية متخطياً حاجز الـ 56 جنيهًا؛ حيث سجل أعلى سعر له اليوم للبيع عند 56.35 جنيه في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 55.93 جنيه للشراء و56.03 جنيه للبيع.

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وعلى صعيد العملات العربية، شهد سعر الريال السعودي هو الآخر قفزة كبيرة اليوم في البنوك ليصل إلى مستوى 15 جنيهًا؛ حيث سجل للبيع في بنك HSBC نحو 15.015 جنيه مقابل 14.987 جنيه للشراء، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.986 جنيه للشراء و15.016 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 14.972 جنيه للشراء و15.014 جنيه للبيع، 

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وفي البنك التجاري الدولي CIB وبنك البركة وبنك الإسكندرية سجل البيع 15.008 جنيه، 

بينما سجل الشراء في CIB نحو 14.964 جنيه، وفي البركة 14.940 جنيه، وفي بنك الإسكندرية 14.906 جنيه.

كما بلغ سعر بيع الريال في بنك قناة السويس 15.024 جنيه للشراء 14.926 جنيه، 

وفي بنك مصر وكريدي أجريكول سجل 15.000 جنيه للبيع، للشراء 14.903 جنيه في بنك مصر و14.900 جنيه في كريدي أجريكول.

وسجل الريال في QNB الأهلي والبنك الأهلي المصري 14.931 جنيه للبيع، مقابل 14.901 جنيه للشراء في QNB و14.826 جنيه للشراء في البنك الأهلي. 

وفي بنك التعمير والإسكان سجل 14.860 جنيه للشراء و14.915 جنيه للبيع، 

في حين سجل أعلى سعر بيع للريال في بنك الكويت الوطني NBK بـ 15.160 جنيه مقابل 14.829 جنيه للشراء.


 

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